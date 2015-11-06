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Гость - Трейлер 1
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Гость. Трейлер 1

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Дата публикации: 8 августа 2014
Гость – В семью, потерявшую на войне своего сына и брата, приезжает незнакомец. Он представляется сослуживцем погибшего и напрашивается погостить у них несколько дней, чтобы познакомиться поближе, а заодно рассказать о своей службе. Незнакомец очень приветлив и добр к каждому из членов семьи и при каждом удобном случае старается чем-то помочь. Однако вскоре эта помощь становится все более и более радикальной…
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fanbunga 6 ноября 2015, 00:13
немножко OST







6 ноября 2015, 00:13 Ответить
fanbunga 4 декабря 2015, 13:49
Неплохо. Тыквочки повсюду и веселая жуть. Только Майк Майерс без маски и орудует огнестрельным в основном.

Экшен совершенно несерьезный, почти дебильный, герой разве что по потолку не бегает. А смерть страшная, как положено.

Понравилось, как ложится саундтрек на действие, просто отлично.

Кухонный нож будет. Один раз.

В финале почему-то сказали, что трупов два. Но должно же быть три! Не иначе один уполз по-партизански в дыму и пламени

7/10
4 декабря 2015, 13:49 Ответить
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