Папаши без вредных привычек - трейлер
Папаши без вредных привычек. Трейлер

Папаши без вредных привычек. Трейлер

Дата публикации: 29 сентября 2011
Папаши без вредных привычек – Цезарь Боргноли, итальянский автомобильный дилер, находится на грани разорения. Его сестра-лесбиянка Алекс, которая живет вместе со своей подругой Ким, просит брата сохранить семейный гараж и не выставлять его на продажу. Она просит Цезаря заключить фиктивный брак с Ким, а затем поехать в Таиланд, чтобы официально удочерить малышку Майли, очаровательную 5-летнюю девочку, которую пара девушек желает растить как собственную дочь. Со всем этим им помогает врач детского дома Люкс.
6.4 Папаши без вредных привычек
Папаши без вредных привычек приключения, комедия, 2011, Франция
