Папаши без вредных привычек
– Цезарь Боргноли, итальянский автомобильный дилер, находится на грани разорения. Его сестра-лесбиянка Алекс, которая живет вместе со своей подругой Ким, просит брата сохранить семейный гараж и не выставлять его на продажу. Она просит Цезаря заключить фиктивный брак с Ким, а затем поехать в Таиланд, чтобы официально удочерить малышку Майли, очаровательную 5-летнюю девочку, которую пара девушек желает растить как собственную дочь. Со всем этим им помогает врач детского дома Люкс.
