Боже, храни мой каблук
– Как туфли стали ключевой деталью женского гардероба и неотъемлемым атрибутом сексуальности? Что сделало их знаковым объектом поп-культуры и предметом поклонения? В чем магия высокого каблука?
В поисках ответа зритель перенесется в Нью-Йорк и Лос-Анджелес, Париж и Торонто, Милан и Флоренцию, проследит историю обуви от античности до наших дней, заглянет в гардеробные знаменитых красавиц: Ферджи, Диты фон Тиз, Келли Роулэнд. О феномене говорят историки моды, психологи, сексологи, редакторы глянцевых журналов, коллекционеры, фетишисты, обычные женщины…
Авторизация по e-mail