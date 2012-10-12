Меню
Боже, храни мой каблук - трейлер
Боже, храни мой каблук. Трейлер

Боже, храни мой каблук. Трейлер

Дата публикации: 12 октября 2012
Боже, храни мой каблук – Как туфли стали ключевой деталью женского гардероба и неотъемлемым атрибутом сексуальности? Что сделало их знаковым объектом поп-культуры и предметом поклонения? В чем магия высокого каблука? В поисках ответа зритель перенесется в Нью-Йорк и Лос-Анджелес, Париж и Торонто, Милан и Флоренцию, проследит историю обуви от античности до наших дней, заглянет в гардеробные знаменитых красавиц: Ферджи, Диты фон Тиз, Келли Роулэнд. О феномене говорят историки моды, психологи, сексологи, редакторы глянцевых журналов, коллекционеры, фетишисты, обычные женщины…
6.7 Боже, храни мой каблук
Боже, храни мой каблук документальный, 2011, США / Франция
