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Самая маленькая армия в мире - trailer
Киноафиша Трейлеры Самая маленькая армия в мире. Trailer

Самая маленькая армия в мире. Trailer

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Дата публикации: 14 ноября 2017
Самая маленькая армия в мире – Знаменитая швейцарская гвардия Ватикана была создана по распоряжению папы римского Юлия II. Один из самых воинственных пап, он лично участвовал в военных походах и нуждался в сильном войске. Швейцарские наемники, бывшие на службе у многих европейских королей и императоров, всегда ценились за храбрость и преданность патрону, поэтому папа обратился к жителям швейцарского кантона Ури с просьбой выделить солдат для своей личной гвардии. 22 января 1506 года в Ватикан прибыли 150 гвардейцев... Наши дни, швейцарская гвардия времен папы Франциска. Рене, студент-богослов из Арговии, кантона на севере Швейцарии, решает стать частью папского корпуса. Его ватиканские друзья — провинциальный парень Лео, который счастлив просто оказаться в Вечном городе, и Микеле, швейцаро-итальянец, который всегда был «белой вороной» и ищет самоутверждения. В отличие от друзей Рене рефлексирует над своим выбором. Что значит для современного парня в наши дни носить костюм, которому больше полувека, и быть частью красочного, но такого анахроничного военного корпуса? «Самая маленькая армия в мире» — это уникальная возможность прикоснуться к вековой традиции швейцарской службы и посмотреть на Ватикан глазами тех, с кем мечтают сфотографироваться все туристы. Фильм представляет режиссер Джанфранко Панноне, после фильма — Q&A.
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6.8
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