Дата публикации: 9 ноября 2011
Неприкасаемые – Эдмон Видаль, известный под кличкой Момон, рос в бедном цыганском лагере, но всю жизнь гордился своим происхождением,  своими корнями и семьей. Через десятилетия он пронес и крепкую дружбу с Сержем Суттелем, вместе с которым они когда-то отсидели срок за… воровство вишни!  Выйдя на волю, друзья занялись более серьезными делами: они организовали «Банду лионцев», вошедшую в историю, как самая опасная вооруженная группировка Леона начала 1970-х. Конец деятельности банды был положен в 1974 году после череды громких арестов. Сегодня, в свои 60, Момон всеми силами стремится забыть прошлое. Оставив «кровавый бизнес», он, наконец-то, обрел мир. Он заботится о жене, которая столько выстрадала из-за него в молодости, о детях и внуках, а те отвечают ему любовью и бесконечным уважением Но однажды в жизни «остепенившегося» Момона вновь появляется Серж Суттель, который и не думал отрекаться от прошлого… 
7.2 Неприкасаемые
Неприкасаемые криминал, 2011, Франция
