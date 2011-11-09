Неприкасаемые
– Эдмон Видаль, известный под кличкой Момон, рос в бедном цыганском лагере, но всю жизнь гордился своим происхождением, своими корнями и семьей. Через десятилетия он пронес и крепкую дружбу с Сержем Суттелем, вместе с которым они когда-то отсидели срок за… воровство вишни! Выйдя на волю, друзья занялись более серьезными делами: они организовали «Банду лионцев», вошедшую в историю, как самая опасная вооруженная группировка Леона начала 1970-х. Конец деятельности банды был положен в 1974 году после череды громких арестов. Сегодня, в свои 60, Момон всеми силами стремится забыть прошлое. Оставив «кровавый бизнес», он, наконец-то, обрел мир. Он заботится о жене, которая столько выстрадала из-за него в молодости, о детях и внуках, а те отвечают ему любовью и бесконечным уважением Но однажды в жизни «остепенившегося» Момона вновь появляется Серж Суттель, который и не думал отрекаться от прошлого…
