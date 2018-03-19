Ткань сновидений
– Беглые члены каморры и ищущие признания актеры после кораблекрушения оказываются на острове-тюрьме. Директор тюрьмы (Эннио Фантастикини), чтобы отличить преступников от актеров, требует поставить на сцене «Бурю» Шекспира. Однако провести грань между одними и другими будет нелегко, и гротескные приключения людей, потерпевших кораблекрушение, послужат фоном для размышлений о потребности человека в искусстве, а также о таких вечных темах, как чувство вины, искупление и прощение.
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