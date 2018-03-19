Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Закрыть трейлер
Закрыть трейлер
Ткань сновидений - Трейлер
Киноафиша Трейлеры Ткань сновидений. Трейлер

Ткань сновидений. Трейлер

🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Дата публикации: 19 марта 2018
Ткань сновидений – Беглые члены каморры и ищущие признания актеры после кораблекрушения оказываются на острове-тюрьме. Директор тюрьмы (Эннио Фантастикини), чтобы отличить преступников от актеров, требует поставить на сцене «Бурю» Шекспира. Однако провести грань между одними и другими будет нелегко, и гротескные приключения людей, потерпевших кораблекрушение, послужат фоном для размышлений о потребности человека в искусстве, а также о таких вечных темах, как чувство вины, искупление и прощение.
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности

Авторизация по e-mail

6.7 Ткань сновидений
Ткань сновидений комедия, 2016, Италия
Рождение империи - Трейлер 01:57
Рождение империи  Трейлер
Турбозавры. Суперфильм - Трейлер 01:38
Турбозавры. Суперфильм  Трейлер
Мой дикий друг. Возвращение домой - Трейлер 02:12
Мой дикий друг. Возвращение домой  Трейлер
Её личный ад - Дублированный трейлер 01:38
Её личный ад  Дублированный трейлер
Пиноккио: Раскрепощенный - Дублированный трейлер 02:26
Пиноккио: Раскрепощенный  Дублированный трейлер
Ограбить Лондон - Дублированный трейлер 01:51
Ограбить Лондон  Дублированный трейлер
Три богатыря и Гуси-Лебеди - Тизер 00:57
Три богатыря и Гуси-Лебеди  Тизер
Девятая планета - Трейлер 1 01:45
Девятая планета  Трейлер 1
За любовь - Трейлер 02:02
За любовь  Трейлер
Дни Сакамото - Дублированный трейлер 01:29
Дни Сакамото  Дублированный трейлер
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше