Рождественский концерт Андре Рье
– Совместно со своим оркестром «Johann Strauss Orchestra», хором и специально приглашенными гостями, Андре Рьё создаст совершенно необыкновенные шоу со сказочными декорациями и костюмами, исполнив 26 классических произведений. В репертуаре Рьё и его популярного, известного во всем мире коллектива, преобладает музыка великого Иоганна Штрауса, с его романтичными и искрящимися вальсами прошлого, которые не могут оставить никого равнодушным и сейчас. Не удивительно, что при первых аккордах мелодий, в проходах огромного зала сразу же возникают многочисленные танцующие пары. Так же в репертуаре Маэстро и его оркестра звучит музыка Моцарта, Шостаковича, Кальмана, различные интерпретации популярной музыки, известные саундтреки из кинофильмов и театральных постановок, джазовые сюиты и известные национальные мелодии разных народов, так тщательно отобранных и великолепно поставленных и исполненных Рьё и его «Johann Strauss Orchestra»! Концерты Андре Рьё в Маастрихте - самые популярные концерты в году. Самые преданные и верные поклонники приезжают со всего мира, чтобы посетить это невероятное событие! Это удивительное и красочное шоу Вы увидите на большом экране, в великолепном звучании. Виртуозная игра Андре на знаменитой скрипке Страдивари вряд ли сможет оставить кого-либо равнодушным!
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