Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
Подборки
Премьеры
Рейтинги
Трейлеры
Закрыть трейлер
Закрыть трейлер
Киноафиша
Трейлеры
Викинги. Трейлер
Викинги. Трейлер
0
0
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Дата публикации: 25 июля 2008
Викинги
– Около полуторатысяч лет назад на Земле появляется пришелец из космоса. Преследуя сбежавшего инопланетного монстра, он вынужден обратиться за помощью к племени викингов.
Развернуть
Поделиться трейлером
Все трейлеры фильма
дублированный трейлер
трейлер 4
трейлер 3
трейлер 2
Комментарии
Обсудить в чате
Новые
Лучшие
Написать отзыв
вввв
2 апреля 2015, 12:51
Ответ на сообщение SwordfishV от 05/10/2008 - 19:45:21
[h
я тоже смотрел эти фильмы. а вообще ненавижу скандинивов и викингов.
2 апреля 2015, 12:51
0
0
Ответить
КОЦ
2 апреля 2015, 12:51
когда премьера?! его уже который раз переносят!
2 апреля 2015, 12:51
0
0
Ответить
delvish
2 апреля 2015, 12:51
Я уверен фильм будет не плохим,на фоне того г что сейчас идет в кинотеатрах всякие там 3-7части известных франчайзов и Т.Д. Я считаю крепкий фантастический боевик будет как глоток свежего воздуха, тем более эпоха викингов вообще на мой взгляд одна из самых интересных в истории
2 апреля 2015, 12:51
0
0
Ответить
delvish
2 апреля 2015, 12:51
Кино фильм Викинги (Outlander)
Иногда они возвращаются... Казалось бы, фантастические боевики Терминатор, Хищник, Чужие заняли заслуженное место на полках киноманов, и больше подобного кино снимать не будут. Но голливудские продюсеры снова решили вложить деньги в подобное кино и снять фильм Викинги.
Сюжет фильма Викинги (Outlander) следующий. Космический корабль, на котором перевозили зловредную космическую тварь (в зоопарк или в тюрьму его везли – из фильма непонятно), терпит крушение на планете Земля. Тварь, естественно, выживает, а из экипажа в живых остается только Кайнан, который должен найти и уничтожить хищника. Так как действие происходит в средневековые времена, Кайнан вынужден обратиться за помощью к одному из кланов викингов, которые, придумывая хитроумные ловушки, ведут охоту на хищника.
Несмотря на довольно простенький сюжет, фильм Викинги (Outlander) получился очень зрелищным. Хотя на постерах к фильму сказано, что в работе над данным фильмом принимал участие продюсер Властелина колец, видно, что гоблины, орки и прочая сказочная нечисть порядком надоела не только зрителям, но и создателям фильмов.
Бюджет фильма Викинги (Outlander) невелик, но именно и это делает фильм привлекательным. При создании фильма не использовались потрясающие компьютерные спецэффекты, поэтому фильм так напоминает кино девяностых годов, когда больший упор делался на костюмы и реквизит, а не на вычислительную мощность компьютеров и фантазию аниматоров. Кайнан мне чем-то напомнил робокопа, а чудовище в фильме – чужого. В фильме почти нет смешных моментов, довольно много диалогов и нет постоянного экшена, но фильм все равно отлично смотрится. Не думаю, что фильм соберет большую кассу, но он явно привлечет любителей кино, которые захотят вспомнить старые боевики.
Как всегда, переводчики и прокатчики фильма оказались на высоте. Вместо того чтобы перевести название фильма как пришелец, они выдумали фильму новое название – Викинги. Теперь непонятно, кому этот фильм адресован – любителям исторического кино или любителям фантэзи?
В фильме Викинги (Outlander) собран очень хороший актерский состав. Главную роль в фильме играет Джеймс Кэвизел (Глаза ангела, Солдат Джейн, Страсти Христовы), но все же главной звездой фильма является Рон Перлман (Хеллбой 2: Золотая армия, Хроники мутантов), который играет небольшую роль настоящего викинга. Конечно, после красномордого рогатого парня он смотрится не так эффектно, но и эту роль он исполнил блестяще. Также в фильме участвуют Джон Херт (Догвиль, Гарри Поттер и философский камень, Контакт) и София Майлз (Омут, Из ада, Другой мир).
Фильм Викинги – это отличное кино для любителей фантастических боевиков. Этот фильм стоит посмотреть на большом экране, и возможно купить на ДВД. Думаю, что многие любителя посмотрят этот фильм не один раз.
2 апреля 2015, 12:51
0
0
Ответить
Andro_ride
2 апреля 2015, 12:51
кто знает вообще когда показывать будут в кино?!
2 апреля 2015, 12:51
0
0
Ответить
Weteran Mc
17 июня 2024, 23:46
Оценка
Довольно таки не плохой фильм, даже бы сказал атмосферный и с не плохими спецэффектами. Минус за отсутствие дубляжа. Оценка: 7 из 10. 👍
17 июня 2024, 23:46
0
0
Ответить
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи
Войти как пользователь
Вконтакте
Одноклассники
Авторизовываясь, вы соглашаетесь с
правилами пользования сайта
Авторизация по e-mail
7.1
Викинги
приключения, фантастика, боевик, 2008, США
Онлайн
02:01
Первый на Олимпе
трейлер
01:26
Алиса в стране чудес
трейлер 2
01:26
Глазами пса
дублированный трейлер
02:13
Эдем
дублированный трейлер
02:23
Эддингтон
дублированный трейлер
01:08
Литвяк
тизер
02:24
Трон: Арес
дублированный трейлер 2
02:00
(Не)искусственный интеллект
трейлер
02:21
Битва за битвой
дублированный трейлер
01:44
Дом ада. Спуск к дьяволу
дублированный трейлер
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
я тоже смотрел эти фильмы. а вообще ненавижу скандинивов и викингов.
Иногда они возвращаются... Казалось бы, фантастические боевики Терминатор, Хищник, Чужие заняли заслуженное место на полках киноманов, и больше подобного кино снимать не будут. Но голливудские продюсеры снова решили вложить деньги в подобное кино и снять фильм Викинги.
Сюжет фильма Викинги (Outlander) следующий. Космический корабль, на котором перевозили зловредную космическую тварь (в зоопарк или в тюрьму его везли – из фильма непонятно), терпит крушение на планете Земля. Тварь, естественно, выживает, а из экипажа в живых остается только Кайнан, который должен найти и уничтожить хищника. Так как действие происходит в средневековые времена, Кайнан вынужден обратиться за помощью к одному из кланов викингов, которые, придумывая хитроумные ловушки, ведут охоту на хищника.
Несмотря на довольно простенький сюжет, фильм Викинги (Outlander) получился очень зрелищным. Хотя на постерах к фильму сказано, что в работе над данным фильмом принимал участие продюсер Властелина колец, видно, что гоблины, орки и прочая сказочная нечисть порядком надоела не только зрителям, но и создателям фильмов.
Бюджет фильма Викинги (Outlander) невелик, но именно и это делает фильм привлекательным. При создании фильма не использовались потрясающие компьютерные спецэффекты, поэтому фильм так напоминает кино девяностых годов, когда больший упор делался на костюмы и реквизит, а не на вычислительную мощность компьютеров и фантазию аниматоров. Кайнан мне чем-то напомнил робокопа, а чудовище в фильме – чужого. В фильме почти нет смешных моментов, довольно много диалогов и нет постоянного экшена, но фильм все равно отлично смотрится. Не думаю, что фильм соберет большую кассу, но он явно привлечет любителей кино, которые захотят вспомнить старые боевики.
Как всегда, переводчики и прокатчики фильма оказались на высоте. Вместо того чтобы перевести название фильма как пришелец, они выдумали фильму новое название – Викинги. Теперь непонятно, кому этот фильм адресован – любителям исторического кино или любителям фантэзи?
В фильме Викинги (Outlander) собран очень хороший актерский состав. Главную роль в фильме играет Джеймс Кэвизел (Глаза ангела, Солдат Джейн, Страсти Христовы), но все же главной звездой фильма является Рон Перлман (Хеллбой 2: Золотая армия, Хроники мутантов), который играет небольшую роль настоящего викинга. Конечно, после красномордого рогатого парня он смотрится не так эффектно, но и эту роль он исполнил блестяще. Также в фильме участвуют Джон Херт (Догвиль, Гарри Поттер и философский камень, Контакт) и София Майлз (Омут, Из ада, Другой мир).
Фильм Викинги – это отличное кино для любителей фантастических боевиков. Этот фильм стоит посмотреть на большом экране, и возможно купить на ДВД. Думаю, что многие любителя посмотрят этот фильм не один раз.
Авторизация по e-mail