Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
Подборки
Премьеры
Рейтинги
Трейлеры
Закрыть трейлер
Закрыть трейлер
Киноафиша
Трейлеры
Собутыльники. Трейлер
Собутыльники. Трейлер
0
0
🧡
👏
🥺
1
🤔
🥱
Дата публикации: 21 июня 2013
Собутыльники
– Люк и Кейт сотрудники чикагского пивоваренного завода, где они проводят свои дни, выпивая и флиртуя. Они идеально подходят друг другу, но вот только они оба уже состоят в отношениях…
Развернуть
Поделиться трейлером
Все трейлеры фильма
отрывок 2
тв ролик 2
тв ролик 1
отрывок 1
промо-ролик 1
Комментарии
Обсудить в чате
Новые
Лучшие
Написать отзыв
fanbunga
2 апреля 2015, 12:51
Фильм понравился. Вот сижу, думаю, почему понравился...труднообъяснимо.
Герои - просто нормальные люди, никто никого не дурит, не кидает, не жаждет обогатиться или самоутвердиться за счет другого. Просто кусочек чужой жизни, а как будто своей.
Следить за их болтовней и любовно-дружеской запутанностью интересно и переживательно. И продолжения хочется, чтобы всё у них сложилось. Хотя я и понимаю, что в такой ситуации, как в фильме, счастливый конец не возможен, может стать только хуже.
Оливия когда неотгламуренная, такая няша. Была бы я парнем, наверное, влюбилась бы, разыскала её в Мордокниге или в Триттере и начирикала бы ей, какая она потрясающая.
2 апреля 2015, 12:51
0
0
Ответить
fanbunga
2 апреля 2015, 12:51
Цитата (Андрей133, 01/09/2013 - 18:22:37):
Фигура главной героини, конечно, не стыкуется с количеством потребляемого героиней пива
Оливия пиво смешно пьет, как птичка
2 апреля 2015, 12:51
0
0
Ответить
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи
Войти как пользователь
Вконтакте
Одноклассники
Авторизовываясь, вы соглашаетесь с
правилами пользования сайта
Авторизация по e-mail
6.1
Собутыльники
драма, мелодрама, комедия, 2013, США
01:18
Яга на нашу голову
тизер
01:12
Клёвый УLove
трейлер
02:39
Август
первый трейлер
02:36
Авиатор
трейлер
02:23
Семейный призрак
трейлер
02:21
Ритмы мечты
трейлер
01:02
Бэмби: Лесной кошмар
teaser
01:21
Всеведущий читатель
дублированный трейлер
01:12
Алиса в стране чудес
тизер-трейлер
02:24
Иллюзия обмана 3
дублированный трейлер
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Герои - просто нормальные люди, никто никого не дурит, не кидает, не жаждет обогатиться или самоутвердиться за счет другого. Просто кусочек чужой жизни, а как будто своей.
Следить за их болтовней и любовно-дружеской запутанностью интересно и переживательно. И продолжения хочется, чтобы всё у них сложилось. Хотя я и понимаю, что в такой ситуации, как в фильме, счастливый конец не возможен, может стать только хуже.
Оливия когда неотгламуренная, такая няша. Была бы я парнем, наверное, влюбилась бы, разыскала её в Мордокниге или в Триттере и начирикала бы ей, какая она потрясающая.
Оливия пиво смешно пьет, как птичка
Авторизация по e-mail