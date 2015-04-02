Меню
Собутыльники - трейлер
Собутыльники. Трейлер

Собутыльники. Трейлер

Дата публикации: 21 июня 2013
Собутыльники – Люк и Кейт сотрудники чикагского пивоваренного завода, где они проводят свои дни, выпивая и флиртуя. Они идеально подходят друг другу, но вот только они оба уже состоят в отношениях…
fanbunga 2 апреля 2015, 12:51
Фильм понравился. Вот сижу, думаю, почему понравился...труднообъяснимо.

Герои - просто нормальные люди, никто никого не дурит, не кидает, не жаждет обогатиться или самоутвердиться за счет другого. Просто кусочек чужой жизни, а как будто своей.

Следить за их болтовней и любовно-дружеской запутанностью интересно и переживательно. И продолжения хочется, чтобы всё у них сложилось. Хотя я и понимаю, что в такой ситуации, как в фильме, счастливый конец не возможен, может стать только хуже.

Оливия когда неотгламуренная, такая няша. Была бы я парнем, наверное, влюбилась бы, разыскала её в Мордокниге или в Триттере и начирикала бы ей, какая она потрясающая.
fanbunga 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (Андрей133, 01/09/2013 - 18:22:37):Фигура главной героини, конечно, не стыкуется с количеством потребляемого героиней пива





Оливия пиво смешно пьет, как птичка


6.1 Собутыльники
Собутыльники драма, мелодрама, комедия, 2013, США
