Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
Подборки
Премьеры
Рейтинги
Трейлеры
Закрыть трейлер
Закрыть трейлер
Киноафиша
Трейлеры
Я объявляю войну. Трейлер
Я объявляю войну. Трейлер
0
0
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Дата публикации: 30 августа 2013
Я объявляю войну
– Каждый день после школы, две группы тринадцатилетних друзей играют в войну в местном лесу. Они делают оружие из палок, старых игрушек. Играют для забавы. Но однажды игра выходит из-под контроля.
Развернуть
Поделиться трейлером
Комментарии
Обсудить в чате
Новые
Лучшие
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи
Войти как пользователь
Вконтакте
Одноклассники
Авторизовываясь, вы соглашаетесь с
правилами пользования сайта
Авторизация по e-mail
6.4
Я объявляю войну
комедия, драма, боевик, 2012, Канада
01:23
Лермонтов
тизер
00:37
Русалочка и морской монстр
дублированный трейлер
01:57
Укради мою мечту
трейлер
02:39
Август
первый трейлер
01:15
Нахимовцы. Янтарный берег
трейлер
00:54
Горыныч
тизер-трейлер
01:18
Яга на нашу голову
тизер
02:36
Авиатор
трейлер
01:40
Вниз
трейлер
01:44
Буратино
основной трейлер
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Авторизация по e-mail