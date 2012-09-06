Меню
Я не Гарри Дженсон - трейлер
Я не Гарри Дженсон. Трейлер

Я не Гарри Дженсон. Трейлер

Дата публикации: 6 сентября 2012
Я не Гарри Дженсон – Стенли пишет книгу про серийного убийцу Гарри Дженсона: аудиозаписи допросов, постоянные попытки понять преступную логику и вжиться в образ постепенно подрывают его психику. Каждую ночь Стенли просыпается от одного и того же кошмара: весь перемазанный в чужой крови, с мачете в руке он стоит посреди пустынного песчаного пляжа. Его издатель Том рекомендует развеяться, и Стенли отправляется в пеший тур по новозеландским джунглям. Но путешествие превращается в кошмар: кто-то убивает попутчиков Стенли, а все улики падают на него. Он мучительно пытается понять: в нем проснулся маньяк или Гарри Дженсон где-то рядом?
6.0 Я не Гарри Дженсон
Я не Гарри Дженсон триллер, детектив, 2010, Новая Зеландия
