Я не Гарри Дженсон
– Стенли пишет книгу про серийного убийцу Гарри Дженсона: аудиозаписи допросов, постоянные попытки понять преступную логику и вжиться в образ постепенно подрывают его психику. Каждую ночь Стенли просыпается от одного и того же кошмара: весь перемазанный в чужой крови, с мачете в руке он стоит посреди пустынного песчаного пляжа. Его издатель Том рекомендует развеяться, и Стенли отправляется в пеший тур по новозеландским джунглям. Но путешествие превращается в кошмар: кто-то убивает попутчиков Стенли, а все улики падают на него. Он мучительно пытается понять: в нем проснулся маньяк или Гарри Дженсон где-то рядом?
