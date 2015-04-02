Меню
Сезон охоты 2 - тизер
Киноафиша Трейлеры Сезон охоты 2. Тизер

Сезон охоты 2. Тизер

Дата публикации: 12 сентября 2008
Сезон охоты 2 – Медведь-гризли Буг и его верный друг олень Элиот вернулись на экраны, чтобы найти на свою голову еще больше сумасшедших приключений! Им предстоит пуститься в опасное путешествие, чтобы спасти своего приятеля, таксу Мистера Уинни.
Эйрин 2 апреля 2015, 12:51
Тупо и грустно. Пошли на фильм с ребёнком, который обожает первую часть мульта- тот ни разу не посмеялся и после просмотра задал вопрос "Что это было?". Шуток практически нет, зал молчал, сюжет затянутый и бредовый. Было желание уйти во время сеанса.

Вообщем в кино деньги не тратьте, если захотите составить собственное мнение лучше посмотрите на двд.
LeiSUN 2 апреля 2015, 12:51
ой, мне оч понравился!!! значит я все еще отношусь к "пятилеткам"!!! а с детским смехом по-соседски вообще завораживающе было!!!

а мадагаскар разочаровал. ✊
