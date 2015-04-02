Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
Подборки
Премьеры
Рейтинги
Трейлеры
Закрыть трейлер
Закрыть трейлер
Киноафиша
Трейлеры
Сезон охоты 2. Тизер
Сезон охоты 2. Тизер
0
0
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Дата публикации: 12 сентября 2008
Сезон охоты 2
– Медведь-гризли Буг и его верный друг олень Элиот вернулись на экраны, чтобы найти на свою голову еще больше сумасшедших приключений! Им предстоит пуститься в опасное путешествие, чтобы спасти своего приятеля, таксу Мистера Уинни.
Развернуть
Поделиться трейлером
Все трейлеры фильма
дублированный трейлер
Комментарии
Обсудить в чате
Новые
Лучшие
Написать отзыв
Эйрин
2 апреля 2015, 12:51
Тупо и грустно. Пошли на фильм с ребёнком, который обожает первую часть мульта- тот ни разу не посмеялся и после просмотра задал вопрос "Что это было?". Шуток практически нет, зал молчал, сюжет затянутый и бредовый. Было желание уйти во время сеанса.
Вообщем в кино деньги не тратьте, если захотите составить собственное мнение лучше посмотрите на двд.
2 апреля 2015, 12:51
0
0
Ответить
LeiSUN
2 апреля 2015, 12:51
ой, мне оч понравился!!! значит я все еще отношусь к "пятилеткам"!!! а с детским смехом по-соседски вообще завораживающе было!!!
а мадагаскар разочаровал. ✊
2 апреля 2015, 12:51
0
0
Ответить
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи
Войти как пользователь
Вконтакте
Одноклассники
Авторизовываясь, вы соглашаетесь с
правилами пользования сайта
Авторизация по e-mail
6.4
Сезон охоты 2
приключения, комедия, семейный, анимация, 2008, США
01:48
Лермонтов
трейлер
01:06
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
дублированный трейлер
01:33
Бэмби: Лесной кошмар
дублированный трейлер
01:48
Яга на нашу голову
трейлер
01:56
Сводишь с ума
трейлер
01:56
Астрал. Свеча ведьмы
дублированный трейлер
01:59
Хищник: Планета смерти
дублированный трейлер
02:23
Эддингтон
дублированный трейлер
02:10
Есть только МиГ
трейлер
01:01
Отец, мать, сестра, брат
trailer
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Вообщем в кино деньги не тратьте, если захотите составить собственное мнение лучше посмотрите на двд.
а мадагаскар разочаровал. ✊
Авторизация по e-mail