Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
Подборки
Премьеры
Рейтинги
Трейлеры
Закрыть трейлер
Закрыть трейлер
Киноафиша
Трейлеры
Головорез. Тизер
Головорез. Тизер
0
0
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Дата публикации: 20 июля 2010
Головорез
– Головорез — драчун со стальными мускулами, утверждающий, что работает боевиком трусливого ганстера Лабрацио. Вместе с напарником по имени Фрэнки, Головорез сталкивается с зловещей бандой зомби, возглавляемой Священником.
Развернуть
Поделиться трейлером
Все трейлеры фильма
расширенный тизер
Комментарии
Обсудить в чате
Новые
Лучшие
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи
Войти как пользователь
Вконтакте
Одноклассники
Авторизовываясь, вы соглашаетесь с
правилами пользования сайта
Авторизация по e-mail
0.0
Головорез
анимация, 2020, США
01:27
Мокрячок Попай
дублированный трейлер
02:16
Герои анекдотов
трейлер
01:27
Улыбка. Новый кошмар
дублированный трейлер
02:39
Август
первый трейлер
02:36
Авиатор
трейлер
01:18
Яга на нашу голову
тизер
02:05
Прости, детка
дублированный трейлер
00:46
Первый на Олимпе
тизер-трейлер
00:54
Грузовички
тизер 2
01:12
Алиса в стране чудес
тизер-трейлер
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Авторизация по e-mail