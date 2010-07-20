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Головорез - тизер
Киноафиша Трейлеры Головорез. Тизер

Головорез. Тизер

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Дата публикации: 20 июля 2010
Головорез – Головорез — драчун со стальными мускулами, утверждающий, что работает боевиком трусливого ганстера Лабрацио. Вместе с напарником по имени Фрэнки, Головорез сталкивается с зловещей бандой зомби, возглавляемой Священником.
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