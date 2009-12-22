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Желтый платочек счастья. Отрывок
Желтый платочек счастья. Отрывок
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Дата публикации: 22 декабря 2009
Желтый платочек счастья
– Бывший заключенный колесит по пережившей ураган Катрина Луизиане в поисках своей жены. Компанию ему составляют пара подростков, которым все равно, куда ехать.
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