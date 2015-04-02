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Больше, чем друг - тв ролик
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Больше, чем друг. Тв ролик

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Дата публикации: 21 июля 2010
Больше, чем друг – Незамужняя 40-летняя женщина решается на искусственное оплодотворение. Семь лет спустя она снова начинает встречаться с бывшим возлюбленным, у которого есть один секрет: когда-то он заменил сперму донора на свою.
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arhimedalove 2 апреля 2015, 12:51
Фильм особенно не поразил, хотя я многого от него ожидала. Скучный и сюжет обычный. Смешных моментов не так уж много, правда было дико смешно, когда кто-то из посетителей заснул и стал храпеть на весь кинотеатр - единственное, что действительно вызвало искренний, детский смех у всех зрителей. Но наврятли и вам так повезет. Так что мой вам совет - не ходите, не надо тратить столько денег на такое кино. А если уж кому-то очень хочеться посмотреть - можно бесплатно скачать из интернета.✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
TaSu 2 апреля 2015, 12:51
Оценка
Отношения героев - полный вздор. Какая-то невнятная предыстория их отношений, потом - абсолютно свинское поведение "больше, чем друга" на вечеринке, затем 7 лет ОНИ НЕ ВИДЕЛИСЬ, хотя жили в одной стране с хорошо развитой инфраструктурой. После чего, главный герой опять-таки бестактно себя ведет по отношению и к своей возлюбленной, и к ее жениху, "извини за крученый мяч". Главный герой - жалкий тип, ему, конечно, несказанно повезло, что у него такая целеустремленная, сильная, мудрая подруга. Она, в общем-то, зная его годами, никогда и не рассматривала его как вариант устройства личной жизни, видимо неспроста. Но благодаря своему свинскому, преступному поступку, о котором по малодушию своему "забывает", получает шанс быть воспринятым всерьез. Лучшая подруга героини его терпит, скрипя зубами, только ради дружбы: видимо у нее не случалось провалов в памяти, она многое помнит из их общего прошлого. Скорее всего, она не выпадала из жизни подруги на 7 лет без особых на то причин.

В фильме НАСТОЛЬКО МАЛО диалога между главными героями, мы не знаем о них ничего, кроме того, что "друг" - ипохондрик, а у "подруга" взыграл материнский инстинкт, а когда-то давно была фанаткой некой вымышленной рок-группы.



Сценарий - набор клише, уровень вульгарности и низкопробности которого просто зашкаливает. Когда в начале фильма сумасшедший выкрикивает оскорбительные вещи про проезжающих и проходящих мимо, это можно рассматривать эпиграф ко всему фильму.



Приятно посмотреть на Джен, которая по-прежнему в прекрасной форме, и может служить в этом плане эталоном для женщин за **. Очень понравился мальчишка. За 1ч40 мин узнала, что у акул нет костей, как в современной Америке избавляются от вшей, и что предварительный заказ фаршированной утки в хорошем ресторане стоит 80 долларов. ВСЕ.

Подобные фильмы в Голливуде штампуются десятками в год, это кинематографический эквивалент фаст-фуда: "Без божества, без вдохновенья, Без слез, без жизни, без любви"...
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
TaSu 2 апреля 2015, 12:51
Оценка
А я думаю, что для самодовольных чуваков за 40, как на Вашем аватаре.

Одинокие тетки за 30 неплохо разбираются в кино и других вещах и легко раскусывают лузеров.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
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