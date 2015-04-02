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В фильме НАСТОЛЬКО МАЛО диалога между главными героями, мы не знаем о них ничего, кроме того, что "друг" - ипохондрик, а у "подруга" взыграл материнский инстинкт, а когда-то давно была фанаткой некой вымышленной рок-группы.
Сценарий - набор клише, уровень вульгарности и низкопробности которого просто зашкаливает. Когда в начале фильма сумасшедший выкрикивает оскорбительные вещи про проезжающих и проходящих мимо, это можно рассматривать эпиграф ко всему фильму.
Приятно посмотреть на Джен, которая по-прежнему в прекрасной форме, и может служить в этом плане эталоном для женщин за **. Очень понравился мальчишка. За 1ч40 мин узнала, что у акул нет костей, как в современной Америке избавляются от вшей, и что предварительный заказ фаршированной утки в хорошем ресторане стоит 80 долларов. ВСЕ.
Подобные фильмы в Голливуде штампуются десятками в год, это кинематографический эквивалент фаст-фуда: "Без божества, без вдохновенья, Без слез, без жизни, без любви"...
Одинокие тетки за 30 неплохо разбираются в кино и других вещах и легко раскусывают лузеров.
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