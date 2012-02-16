Меню
Трейлеры
Отважная Лифи. Трейлер
Дата публикации: 16 февраля 2012
Отважная Лифи
– Неугомонная курочка Лифи оставляет уютную сытую жизнь на птицефабрике и отправляется в лес. Волей случая она спасает маленького утенка от лисы и берет его под свое крыло. Веселые и опасные приключения ждут эту странную парочку.
6.7
Отважная Лифи
приключения, семейный, драма, анимация, 2011, Южная Корея
