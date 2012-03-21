Меню
Тор: Легенда Викингов - трейлер
Киноафиша Трейлеры Тор: Легенда Викингов. Трейлер

Тор: Легенда Викингов. Трейлер

Дата публикации: 21 марта 2012
Тор: Легенда Викингов – Юный кузнец Тор живет со своей матерью в мирной деревушке. Он никогда не знал отца, но местные свято верят, что юноша – сын короля богов Одина. Впрочем, верят они и в то, что никто и никогда не нарушит их идиллического существования. Но не тут-то было: однажды на селение нападает армия великанов, и жители деревушки оказываются во власти королевы подземного мира Хэл. Тор чудом избегает подобной участи, и теперь судьба всех его друзей зависит от него и его соратника, говорящего Молота, провозгласившего себя волшебным оружием.
5.4 Тор: Легенда Викингов
Тор: Легенда Викингов боевик, приключения, анимация, 2011, Исландия / Ирландия / Германия
