Тор: Легенда Викингов
– Юный кузнец Тор живет со своей матерью в мирной деревушке. Он никогда не знал отца, но местные свято верят, что юноша – сын короля богов Одина. Впрочем, верят они и в то, что никто и никогда не нарушит их идиллического существования. Но не тут-то было: однажды на селение нападает армия великанов, и жители деревушки оказываются во власти королевы подземного мира Хэл. Тор чудом избегает подобной участи, и теперь судьба всех его друзей зависит от него и его соратника, говорящего Молота, провозгласившего себя волшебным оружием.
Авторизация по e-mail