2016: конец ночи
– Перед тем, как окончательно погаснуть, Солнце увеличилось до невероятных размеров и выжгло всю Землю, превратив ее в непригодную для жизни пустыню.
Среди немногих выживших группа молодых людей, которые отправились в горы в поисках воды и пищи. Но эта мысль посетила не только их и очень скоро ребята оказываются втянуты в безжалостную борьбу за выживание.
Никакое солнце тут не тухнет, собсно никакой катастрофы в духе 2012 не показано.
Вроде все уже случилось. Просто открываешь глаза, и кругом ад.
Два врага у человека: солнце и другой человек.
Актеры хороши, картинка тоже, музыка. Сюжет затягивает. Испугаться есть чего.
Есть вопросы, уж больно удачно под руку попадаются то ножичек, то топорик, то еще чего-нить. Но зато идет себе кино ровненько, не спотыкается.
7/10
Авторизация по e-mail