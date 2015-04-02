Меню
2016: конец ночи - трейлер
2016: конец ночи. Трейлер

2016: конец ночи. Трейлер

Дата публикации: 28 ноября 2011
2016: конец ночи – Перед тем, как окончательно погаснуть, Солнце увеличилось до невероятных размеров и выжгло всю Землю, превратив ее в непригодную для жизни пустыню. Среди немногих выживших группа молодых людей, которые отправились в горы в поисках воды и пищи. Но эта мысль посетила не только их и очень скоро ребята оказываются втянуты в безжалостную борьбу за выживание.
fanbunga 2 апреля 2015, 12:51
Мне понравилось. Зачем только нормальное название Hell размазали в несколько слов?

Никакое солнце тут не тухнет, собсно никакой катастрофы в духе 2012 не показано.

Вроде все уже случилось. Просто открываешь глаза, и кругом ад.

Два врага у человека: солнце и другой человек.

Актеры хороши, картинка тоже, музыка. Сюжет затягивает. Испугаться есть чего.

Есть вопросы, уж больно удачно под руку попадаются то ножичек, то топорик, то еще чего-нить. Но зато идет себе кино ровненько, не спотыкается.

7/10
