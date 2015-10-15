Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Закрыть трейлер
Закрыть трейлер
Добро пожаловать в Рай - трейлер
Киноафиша Трейлеры Добро пожаловать в Рай. Трейлер

Добро пожаловать в Рай. Трейлер

🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Дата публикации: 3 декабря 2014
Добро пожаловать в Рай – Действие происходит в относительно недалеком будущем, когда для богачей создан специальный город-курорт, основные обитатели которых и обслуга — андроиды. Туристы за соответствующую мзду могут осуществить здесь самые безумные свои фантазии, а андроиды, пострадавшие от рук людей, направляются на перезагрузку памяти. Но однажды случается сбой, и женщина-андроид обретает память о всех кошмарах, которым богатые извращенцы подвергали ее и остальных искусственных людей. И она решает отомстить…
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Chrome 15 октября 2015, 00:25
Фильм полное УГ! К тому же, как выяснилось, уже полгода есть.в сети, так что тратить на него деньги категорически не рекомендую.

Никакой сюжет, никакие актеры за исключением Уиллиса, который неизвестно, как в этом УГ оказался.
15 октября 2015, 00:25 Ответить
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

5.5 Добро пожаловать в Рай
Добро пожаловать в Рай боевик, приключения, триллер, фантастика, 2015, США
Огненный мальчик - трейлер 02:06
Огненный мальчик  трейлер
Брат навсегда - трейлер 01:51
Брат навсегда  трейлер
Есть только МиГ - трейлер 02:10
Есть только МиГ  трейлер
Зверополис 2 - trailer 2 02:19
Зверополис 2  trailer 2
Трон: Арес - дублированный трейлер 2 02:24
Трон: Арес  дублированный трейлер 2
Яга на нашу голову - трейлер 01:48
Яга на нашу голову  трейлер
Три богатыря и свет клином - тизер 00:40
Три богатыря и свет клином  тизер
Голодные игры: Рассвет Жатвы - дублированный тизер 00:54
Голодные игры: Рассвет Жатвы  дублированный тизер
Маша и Медведи - трейлер 01:58
Маша и Медведи  трейлер
Грузовички - тизер 2 00:54
Грузовички  тизер 2
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше