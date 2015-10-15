Добро пожаловать в Рай
– Действие происходит в относительно недалеком будущем, когда для богачей создан специальный город-курорт, основные обитатели которых и обслуга — андроиды. Туристы за соответствующую мзду могут осуществить здесь самые безумные свои фантазии, а андроиды, пострадавшие от рук людей, направляются на перезагрузку памяти. Но однажды случается сбой, и женщина-андроид обретает память о всех кошмарах, которым богатые извращенцы подвергали ее и остальных искусственных людей. И она решает отомстить…
Никакой сюжет, никакие актеры за исключением Уиллиса, который неизвестно, как в этом УГ оказался.
