Август. Восьмого - трейлер
Киноафиша Трейлеры Август. Восьмого. Трейлер

Август. Восьмого. Трейлер

Дата публикации: 4 октября 2011
Август. Восьмого – Ксения, молодая красивая женщина, пытается построить свою личную жизнь с Егором, банковским служащим. Он приглашает ее отдохнуть в Сочи. Бывший муж Ксении Заур служит в миротворческих войсках в Цхинвале, куда уговаривает отпустить на две недели их семилетнего сына Артема. Мирные обстоятельства меняются в один день. В живописные пейзажи Кавказа вторгается война. И Ксения решает спасти сына, прорвавшись через самое пекло – линию фронта.
Kirill86 2 апреля 2015, 12:51
Оценка
Русские Трансформеры наступают по всем фронтам.✊

В главных ролях: Холодильник "норд" Телевизор" Горизон" и в главной роли Электроник!✊ ✊

Бюджет фильм 16 млн $ На что они их потратили? посмотрим. Трейлер мощьный
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Kirill86 2 апреля 2015, 12:51
Оценка
Цитата (Ammenir, 20/02/2012 - 16:02:34):

Вышла полная лажа!✊

Наши так и не научились снимать кино! Сколько им денег не дай. Все равно говно снимают

Про фильм. Начало фильма я вообще не понял! какой-то робот с мальчик бегают, подумывал что пришел не на тот фильм! Но потом минут через десять начался фильм!Сюжет фильма больше рассказывает о мальчике наркомане и о его Маме (рэбмо) ✊ Мальчику весь фильм кажутся какие-то роботы, он не принимает мир за действительность. Вообщем бред с этим малым! Мама так вообще, ей надо было сниматься для журнала максим или еще какой-нибудь! В начале когда она бегала в юбке или платье, казалось что смотришь фильм Тинто Брассо( Знатоки наверное понимают про кого я)✊

Меня эти два героя убили своей игрой!✊ .

На уровне сделали перестрелки,взрыва пули выглядят реалистично!

Графика,отвратительная,компьютерные спец эфекты полный ноль!✊ .

Про войну так толком ничего и не рассказали, какими-то кусками и то не понятно!

Итог: Фильм по сюжету отвратительный7 Игра двух главных героев тоже не ах-ти. Стрельба взрыва понравились. На это фильм можно идти когда сеанс будет стоить 100 рублей, больше за этот фильм дать жалко!

5/10

пять дал за взрывы стрельбу!✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
GreyV 2 апреля 2015, 12:51
хорошее кино, если человека, не знающего, как там всё было на самом деле, распирает от гордости.

флаг России развивается в правильном направлении!
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
tattel 2 апреля 2015, 12:51
Фильм отличный! Игра актеров-5!!!!! Тот,кто не понял-его проблемы. Все понятно и доступно. Про трансформеров ,конечно, перегнуто для красочности и спец. эффектов,но все понравилось. У нас такого "странного" ребенка мать никогда бы от себя не отпустила. Это идея западная. А сам фильм потряс. Вот пришли домой и хочется говорить о нем . И события те вспоминать. Тот,кто прочитает моё сообщение и решит посмотреть ленту, не пожалеет. И не слушайте всех и каждого! Сзади меня сидели сегодня мальчишки и хихикали. Так и хотелось сказать: Не смейтесь ,где не смешно совсем! Что они могут посоветовать? Им еще до фильма дорасти надо!!!!!!!!!!!!!!!
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
tattel 2 апреля 2015, 12:51
Фильм о любви матери к ребёнку. Все ,кто выше писал,не лень вам было тут место занимать! Вы о политике. А о ней в фильме совсем не сказано. Военные действия как фон только для того,чтобы усилить впечатление зрителя о решительности и смелости хрупкой девушки.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Арсений777 2 апреля 2015, 12:51
Посмотрел сегодня этот фильм - понравился. Да, сделан немножко непохожим ( фантазии мальчика с роботами) но это скорее плюс, чем минус. Все на уровне. Рекомендую к просмотру.

Теперь о политике. Раз уж зашла речь об этом , то скажу и своё мнение. Если народ с Болотной не знает фактов, то я его просвящу. Осетины и абхазы никогда не будут с грузинами, езжайте в эти страны и спросите местных жителей и больше ничего не надо говорить. Кстати, президент Грузии З. Гамсахурдия выступая на тбилиском стадионе назвал осетин НАСЕКОМЫМИ. Это общедоступный факт. После этого он выпустил уголовников из тюрем и направил их грабить Цхинвал. Новый президент Грузии , так любящий кушать свои галстуки, поступает так же. Грузины убили РОССИЙСКИХ МИРОТВОРЦЕВ. Это факт. И потому мне плевать на те дебильно либеральные идеи о коих пишут Paul и peacefrog. За убийство российских миротворцев надо платить по счетам. Если кому нравится ситуация в Грузии то какие проблемы? Езжайте туда и живите там, чего Вы все в Россию то претесь то! Тут же столько проблем!!! Но Вашу маму грузин в одной Москве почему то больше чем в целой Грузии.

В общем очень хороший и правдивый фильм. А зверства грузин вообще то показаны совсем мало, в реальности было все намного страшнее. Удачи всем.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Арсений777 2 апреля 2015, 12:51
Любителям "реальности" и западной демократии так любящиие "правдивые" американские фильмы рекомендую к просмотру такие шедевры американского кино как "Рембо 3" в которой Рембо(С.Сталоне) верхом на лощади обращает в бегство советские танки ( шашку почему то ему забыли дать) и на танке в одиночку сбивает советский вертолет МИ -24 ( находясь на месте механика водителя!!!, для либералов никогда не служивших поясню что нельзя одновременно быть в двух разных местах)и так же американский шедевр "Самолет президента" в котором президент США (Х. Форд)в стиле Рембо и Б.Ли расправляется со всеми бандитами. А ведь это так "похоже" на Клинтона, не правда ли?
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
alexthesage 2 апреля 2015, 12:51
Отличный фильм, рекомендую всем своим друзьям. Ходили с товарищем - ему тоже очень понравилось.



Смотрю в комментах подтянулся "креативный класс", вот что я хочу сказать этой болотной плесени: фильм о победе нашей Родины в войне, мы, как представители быдла, очень радуемся успехам и для нас белое - это белое, а никак не серое или коричневое. Фильм про войну начатую грузинами, фильм о победе над грузинами, что бы вы, оранжевые слизняки, не говорили.



И я очень рад, что из во аудитории оказалось только два либераста (но срут они в комментах будь здоров)
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
alexthesage 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (peacefrog, 26/02/2012 - 04:19:44): Грузины убили РОССИЙСКИХ МИРОТВОРЦЕВ.



Кто их туда послал, кто не обеспечил им дипломатического и физического прикрытия - тот и убил. Американское правительство к своим миротворцам относится бережнее, а в случае чего само отвечает за их гибель, а не сваливает это на суданцев, афганцев или иракцев.



Нет, убил тот, кто нажимал на курок, кто стрелял и бомбил - тот и убийца.

Вот яркий пример либерастии мозга: то, что обокрали - виноват хозяин, что не поставил решетки на окна и железную дверь, а не вор, то, что изнасиловали - виновата женщина, что одела короткую юбку и зашла в темный подъезд, а не урод-насильник, то, что убили - сам виноват, что пошел гулять в парк с собакой, а не толпа гопников-отморозков. То, что убили наших миротворцев конечно виновато командование, а не грузины, которые стреляли в них и бомбили. Да...
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Арсений777 2 апреля 2015, 12:51
peacefrog а лучше Андрей( не люблю я эти ники) прежде чем рассуждать о том что было на самом деле, когда и кто пришел, когда и кто начал обстрел и т.д. надо опираться на факты, а не на домыслы. Читая твой бред ( по другому нельзя назвать твои перлы) я проосто поражаюсь. Почитай о статусе миротворцев, для чего и кто их вводит в зоны конфликта, их цель и обязанность, их вооружение в конце концов. Тогда ты поймешь что отвод грузинских так называемых миротворцев из зоны конфликта это освобождение пути для наступающей грузинской армии. Это реальное и наглое нарушение всех норм международного права. Весь мир признал агрессию Грузии, а вот ты не признал ибо начитался бульварно либеральной газетенок. Россия имела в Южной Осетии столько миротворцев сколько было положенно - не больше. Тяжелого вооружения миротворцы не имеют. Ни каких российских танков 5 августа в Цхинвали не было. Ну и т.д. Ты херню пишешь, выдавая это за правду. Почитай официальную инфу признанную всем миром и США в том числе. Кстати бегущего Сукашвили от страха наложившего в штаны снимали именно западные СМИ, как и то как он ел свой собственный галстук. И это чел главнокомандующий армии в кавказкой стране????

Что бы хоть что то понимать в боевых действиях надо для начала послужить в армии собственной стране. Как я понимаю ты не служил и тяготы и лишения воинской службы, а так же понятие "приказ" "долг" и "присяга" это не для тебя. Ты слишком "умен" что бы хоть год отдать Родине. Это не для тебя. Это для остального быдла, а мы умные мы Ведомости читаем и ходим на митинги.

"а вот видимо русские солдаты-миротворцы это ваще не люди даже, а так.. и прикрывать их не надо, ну сдохнут и ладно.. что случилось с вашей подлодкой - она утонула.."

- да ты правильно написал. Это не твоя лодка утонула ( видимо Курск) Это наша лодка утонула. Наша, моя, но не твоя. Ты разницу то понял или нет.Я служил на флоте. Я многое могу чего тебе рассказать. Но тебе это не надо. Ты "умный". Думай своей головой, своими мозгами, а не западными СМИ. "Вся пресса партийна" - писал Ленин, а он знал толк в этом. Все СМИ на кого то работают. Но я живу в России, а не в Америке. И у меня достаточно мозгов что бы отличить "незабудку от дерьма".
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Miracle_13 2 апреля 2015, 12:51
Фильм понравился. Не могу участвовать в дискуссии про то, что было на самом деле в конфликте - ибо не присутствовала там. Фильм смотрела скорее с позиции мамы 7 летнего мальчика....

Пришла на форум найти отзывы, ходил ли кто с 7летками, вроде мальчик там по фильму 7летний...нашла много забавных комментариев, не смогла пройти мимо.



Ремпект тем, кто сказал, что кино про материнство...ну что за детство считать, а вот женщина беременная тут она и стала матерью, физически - да, психологически некоторые ими вообще не становятся и с этой точки зрения фильм хорош тем, что может заставить задуматься некоторых.....ммммм......мам...



В ситуации развода дети и не такое выдумывают. Вообще прячутся за иллюзиями от действительности не только дети, но у детей лучше воображение - нет папы, он его придумал...Так что вполне реальная ситуация с роботами.



И уж тем более очень жизненная ситуация, когда ребёнку нельзя терять сознание говорить про космобоев и всё остальное, бывает ситуации, когда ещё не такое насочиняешь....



И не такая уж героиня - Лара Крофт, суперменша, просто поехала в другой город в цивильной одежде просто быстро забрать ребёнка, а дальше в чём было в том к ребёнку и бежала, да ещё зная что папы рядом уже нет.



Кремлёвская пропаганда.Почему нет ? "Народ у которого нет национального самосознания есть навоз на котором произрастают другие народы " - полностью согласна. Чем не угодил фильм, в котором есть патриотизм? И так у нас деморализацией прекрасно занимается не только некоторые страны, но и родное телевидение и СМИ - на сообщение о новой выставке или достижении - 10 об убийствах и ворах. А дальше что? С людьми деморализованными и драться то не надо, фукнул на них, они же уверены, что ничего не стоят, и поработил.



Часто по работе показываю подросткам кино с комментариями, взяла бы этот фильм не только, что бы про материнство рассказать, но и об ответственности - кто такой командир и руководитель вообще по определению - а то забавное у них о руководительстве представление, одни права, никаких обязанностей.



В итоге - с точки зрения просвещения о политической обстановке не скажу, но с точки зрения воспитания - фильм хороший.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Miracle_13 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (peacefrog, 09/03/2012 - 21:47:24):Вот вот... покажите им "Август"... потом только если ваши воспитанники грузина на улице убьют, то интересно кто перед Господом в ответе будет...



Я сказала, что делаю это с комментариями....а как я это с ними обсуждаю, я не писала. Тут скорее настораживает, что подобная мысль про убийство возникла у вас.



Цитата (peacefrog, 09/03/2012 - 21:47:24):для воспитания покорного быдла - фильм и правда хороший.



воистину, каждый видит то, что хочет видеть......я вижу как нужно учить держать ситуацию под контролем, вас это кино учит быть покорным быдлом - мы об одном и том же фильме говорим?
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Miracle_13 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (peacefrog, 10/03/2012 - 00:57:16):и вот смотрю я на экран... и единственная мысль такая: несчастный ребенок страдает под грузинскими обстрелами...

Ну вот, а у меня мысль - в жизни может случиться любая неприятность на ровном месте, вопрос в том, что бы быстро соображать и решить как из неё выбраться без паники и с наименьшими потерями...
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Weteran Mc 16 июня 2024, 01:39
Оценка
Шикарные спецэффекты, мощный звук, а сюжет - это вообще огонь. Наши молодцы! Моя оценка: 10 из 10. 👍
16 июня 2024, 01:39 Ответить
6.3 Август. Восьмого
Август. Восьмого драма, военный, 2012, Россия
