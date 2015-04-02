Август. Восьмого
– Ксения, молодая красивая женщина, пытается построить свою личную жизнь с Егором, банковским служащим. Он приглашает ее отдохнуть в Сочи. Бывший муж Ксении Заур служит в миротворческих войсках в Цхинвале, куда уговаривает отпустить на две недели их семилетнего сына Артема. Мирные обстоятельства меняются в один день. В живописные пейзажи Кавказа вторгается война. И Ксения решает спасти сына, прорвавшись через самое пекло – линию фронта.
В главных ролях: Холодильник "норд" Телевизор" Горизон" и в главной роли Электроник!✊ ✊
Бюджет фильм 16 млн $ На что они их потратили? посмотрим. Трейлер мощьный
Вышла полная лажа!✊
Наши так и не научились снимать кино! Сколько им денег не дай. Все равно говно снимают
Про фильм. Начало фильма я вообще не понял! какой-то робот с мальчик бегают, подумывал что пришел не на тот фильм! Но потом минут через десять начался фильм!Сюжет фильма больше рассказывает о мальчике наркомане и о его Маме (рэбмо) ✊ Мальчику весь фильм кажутся какие-то роботы, он не принимает мир за действительность. Вообщем бред с этим малым! Мама так вообще, ей надо было сниматься для журнала максим или еще какой-нибудь! В начале когда она бегала в юбке или платье, казалось что смотришь фильм Тинто Брассо( Знатоки наверное понимают про кого я)✊
Меня эти два героя убили своей игрой!✊ .
На уровне сделали перестрелки,взрыва пули выглядят реалистично!
Графика,отвратительная,компьютерные спец эфекты полный ноль!✊ .
Про войну так толком ничего и не рассказали, какими-то кусками и то не понятно!
Итог: Фильм по сюжету отвратительный7 Игра двух главных героев тоже не ах-ти. Стрельба взрыва понравились. На это фильм можно идти когда сеанс будет стоить 100 рублей, больше за этот фильм дать жалко!
5/10
пять дал за взрывы стрельбу!✊
флаг России развивается в правильном направлении!
Теперь о политике. Раз уж зашла речь об этом , то скажу и своё мнение. Если народ с Болотной не знает фактов, то я его просвящу. Осетины и абхазы никогда не будут с грузинами, езжайте в эти страны и спросите местных жителей и больше ничего не надо говорить. Кстати, президент Грузии З. Гамсахурдия выступая на тбилиском стадионе назвал осетин НАСЕКОМЫМИ. Это общедоступный факт. После этого он выпустил уголовников из тюрем и направил их грабить Цхинвал. Новый президент Грузии , так любящий кушать свои галстуки, поступает так же. Грузины убили РОССИЙСКИХ МИРОТВОРЦЕВ. Это факт. И потому мне плевать на те дебильно либеральные идеи о коих пишут Paul и peacefrog. За убийство российских миротворцев надо платить по счетам. Если кому нравится ситуация в Грузии то какие проблемы? Езжайте туда и живите там, чего Вы все в Россию то претесь то! Тут же столько проблем!!! Но Вашу маму грузин в одной Москве почему то больше чем в целой Грузии.
В общем очень хороший и правдивый фильм. А зверства грузин вообще то показаны совсем мало, в реальности было все намного страшнее. Удачи всем.
Смотрю в комментах подтянулся "креативный класс", вот что я хочу сказать этой болотной плесени: фильм о победе нашей Родины в войне, мы, как представители быдла, очень радуемся успехам и для нас белое - это белое, а никак не серое или коричневое. Фильм про войну начатую грузинами, фильм о победе над грузинами, что бы вы, оранжевые слизняки, не говорили.
И я очень рад, что из во аудитории оказалось только два либераста (но срут они в комментах будь здоров)
Кто их туда послал, кто не обеспечил им дипломатического и физического прикрытия - тот и убил. Американское правительство к своим миротворцам относится бережнее, а в случае чего само отвечает за их гибель, а не сваливает это на суданцев, афганцев или иракцев.
Нет, убил тот, кто нажимал на курок, кто стрелял и бомбил - тот и убийца.
Вот яркий пример либерастии мозга: то, что обокрали - виноват хозяин, что не поставил решетки на окна и железную дверь, а не вор, то, что изнасиловали - виновата женщина, что одела короткую юбку и зашла в темный подъезд, а не урод-насильник, то, что убили - сам виноват, что пошел гулять в парк с собакой, а не толпа гопников-отморозков. То, что убили наших миротворцев конечно виновато командование, а не грузины, которые стреляли в них и бомбили. Да...
Что бы хоть что то понимать в боевых действиях надо для начала послужить в армии собственной стране. Как я понимаю ты не служил и тяготы и лишения воинской службы, а так же понятие "приказ" "долг" и "присяга" это не для тебя. Ты слишком "умен" что бы хоть год отдать Родине. Это не для тебя. Это для остального быдла, а мы умные мы Ведомости читаем и ходим на митинги.
"а вот видимо русские солдаты-миротворцы это ваще не люди даже, а так.. и прикрывать их не надо, ну сдохнут и ладно.. что случилось с вашей подлодкой - она утонула.."
- да ты правильно написал. Это не твоя лодка утонула ( видимо Курск) Это наша лодка утонула. Наша, моя, но не твоя. Ты разницу то понял или нет.Я служил на флоте. Я многое могу чего тебе рассказать. Но тебе это не надо. Ты "умный". Думай своей головой, своими мозгами, а не западными СМИ. "Вся пресса партийна" - писал Ленин, а он знал толк в этом. Все СМИ на кого то работают. Но я живу в России, а не в Америке. И у меня достаточно мозгов что бы отличить "незабудку от дерьма".
Пришла на форум найти отзывы, ходил ли кто с 7летками, вроде мальчик там по фильму 7летний...нашла много забавных комментариев, не смогла пройти мимо.
Ремпект тем, кто сказал, что кино про материнство...ну что за детство считать, а вот женщина беременная тут она и стала матерью, физически - да, психологически некоторые ими вообще не становятся и с этой точки зрения фильм хорош тем, что может заставить задуматься некоторых.....ммммм......мам...
В ситуации развода дети и не такое выдумывают. Вообще прячутся за иллюзиями от действительности не только дети, но у детей лучше воображение - нет папы, он его придумал...Так что вполне реальная ситуация с роботами.
И уж тем более очень жизненная ситуация, когда ребёнку нельзя терять сознание говорить про космобоев и всё остальное, бывает ситуации, когда ещё не такое насочиняешь....
И не такая уж героиня - Лара Крофт, суперменша, просто поехала в другой город в цивильной одежде просто быстро забрать ребёнка, а дальше в чём было в том к ребёнку и бежала, да ещё зная что папы рядом уже нет.
Кремлёвская пропаганда.Почему нет ? "Народ у которого нет национального самосознания есть навоз на котором произрастают другие народы " - полностью согласна. Чем не угодил фильм, в котором есть патриотизм? И так у нас деморализацией прекрасно занимается не только некоторые страны, но и родное телевидение и СМИ - на сообщение о новой выставке или достижении - 10 об убийствах и ворах. А дальше что? С людьми деморализованными и драться то не надо, фукнул на них, они же уверены, что ничего не стоят, и поработил.
Часто по работе показываю подросткам кино с комментариями, взяла бы этот фильм не только, что бы про материнство рассказать, но и об ответственности - кто такой командир и руководитель вообще по определению - а то забавное у них о руководительстве представление, одни права, никаких обязанностей.
В итоге - с точки зрения просвещения о политической обстановке не скажу, но с точки зрения воспитания - фильм хороший.
Я сказала, что делаю это с комментариями....а как я это с ними обсуждаю, я не писала. Тут скорее настораживает, что подобная мысль про убийство возникла у вас.
Цитата (peacefrog, 09/03/2012 - 21:47:24):для воспитания покорного быдла - фильм и правда хороший.
воистину, каждый видит то, что хочет видеть......я вижу как нужно учить держать ситуацию под контролем, вас это кино учит быть покорным быдлом - мы об одном и том же фильме говорим?
Ну вот, а у меня мысль - в жизни может случиться любая неприятность на ровном месте, вопрос в том, что бы быстро соображать и решить как из неё выбраться без паники и с наименьшими потерями...
