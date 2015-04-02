Хватай и беги
– Бывший грабитель банков Чарли, когда-то пошедший на сделку с правосудием, скрывается в маленьком калифорнийском городке: у него свой дом, налаженный быт и любимая девушка Энни. Когда Энни узнает, что у нее есть шанс получить работу мечты в Лос-Анджелесе, она уговаривает Чарли нарушить правила, высунуть нос из городка и отвезти ее на собеседование. Программа по защите свидетелей дает сбой, и на след Чарли выходят его бывшие подельники, во главе с мстительным психопатом Алексом. К погоне также присоединяются неуравновешенный федеральный маршал, приставленный для охраны Чарли, и ревнивый бывший парень Энни. Вместо увеселительной прогулки Чарли ждет непрекращающаяся череда столкновений, ловушек и подстав - не говоря уже о встречах с колоритными жителями Южной Калифорнии, которые вносят дополнительные нотки сумасшествия в и без того безумную гонку.
Хороший актерский состав,неплохие диалоги,крутые тачки и главное никакой пошлятины такое милое приятное кинцо без напрягов.
Брэдли Купер с дрэдами в кислотных очках больше похож на Сэма Рокуэлла,а Том Арнольд ну один в один Роберт Полсон из Бойцовского клуба(Боб с большими титьками)
Фильм:7/10 (-1 за голых стариков,зачем это было?непонятно,СТАРИКАМ ТУТ НЕ МЕСТО!!!)
Пошлая сцена про стариковские оргии,что я уже отмечал выше(видимо из за нее подняли допуск 16+) а сняли действительно за лям и еще лям ушел на авторские за саундтрек.
Я очевидно впечатлился еще и от того что сидел в зале один как король в своем домашнем кинотеатре(вторник 14:50 в каньоне)
Погуглил,правда.
Декс Шепард симпатяга,очень мне напомнил Зака Браффа (Джей Ди из сериала Клиника) чем то они похожи.
