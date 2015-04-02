Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Закрыть трейлер
Закрыть трейлер
Хватай и беги - трейлер
Киноафиша Трейлеры Хватай и беги. Трейлер

Хватай и беги. Трейлер

🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Дата публикации: 16 мая 2012
Хватай и беги – Бывший грабитель банков Чарли, когда-то пошедший на сделку с правосудием, скрывается в маленьком калифорнийском городке: у него свой дом, налаженный быт и любимая девушка Энни. Когда Энни узнает, что у нее есть шанс получить работу мечты в Лос-Анджелесе, она уговаривает Чарли нарушить правила, высунуть нос из городка и отвезти ее на собеседование. Программа по защите свидетелей дает сбой, и на след Чарли выходят его бывшие подельники, во главе с мстительным психопатом Алексом. К погоне также присоединяются неуравновешенный федеральный маршал, приставленный для охраны Чарли, и ревнивый бывший парень Энни. Вместо увеселительной прогулки Чарли ждет непрекращающаяся череда столкновений, ловушек и подстав - не говоря уже о встречах с колоритными жителями Южной Калифорнии, которые вносят дополнительные нотки сумасшествия в и без того безумную гонку.
Все трейлеры фильма
Хватай и беги - дублированный трейлер дублированный трейлер
Хватай и беги - дублированный трейлер без цензуры дублированный трейлер без цензуры
Хватай и беги - отрывок 7 отрывок 7
Хватай и беги - отрывок 8 отрывок 8
Хватай и беги - отрывок 6 без цензуры отрывок 6 без цензуры
Хватай и беги - тв ролик 5 тв ролик 5
Хватай и беги - тв ролик 4 тв ролик 4
Хватай и беги - промо-ролик 2: tips to healthy relationship промо-ролик 2: tips to healthy relationship
Хватай и беги - промо-ролик 1: rules to safe driving промо-ролик 1: rules to safe driving
Хватай и беги - ролик о создании 2 ролик о создании 2
Хватай и беги - ролик о создании 1 ролик о создании 1
Хватай и беги - тв ролик 3 тв ролик 3
Хватай и беги - отрывок 5 отрывок 5
Хватай и беги - отрывок 4 отрывок 4
Хватай и беги - тв ролик 2 тв ролик 2
Хватай и беги - тв ролик 1 тв ролик 1
Хватай и беги - отрывок 3 отрывок 3
Хватай и беги - отрывок 2 отрывок 2
Хватай и беги - отрывок 1 отрывок 1
Хватай и беги - трейлер без цензуры трейлер без цензуры
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Афоня 2 апреля 2015, 12:51
А фильмец то не плох.Сначала конечно нудноватая раскачка минут на 20,но потом действие раскочегаривается по полной,даже Гая Ричи местами напоминает.

Хороший актерский состав,неплохие диалоги,крутые тачки и главное никакой пошлятины такое милое приятное кинцо без напрягов.

Брэдли Купер с дрэдами в кислотных очках больше похож на Сэма Рокуэлла,а Том Арнольд ну один в один Роберт Полсон из Бойцовского клуба(Боб с большими титьками)

Фильм:7/10 (-1 за голых стариков,зачем это было?непонятно,СТАРИКАМ ТУТ НЕ МЕСТО!!!)
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Афоня 2 апреля 2015, 12:51
Ответ на сообщение Андрей133 от 09/02/2013 - 15:02:28


Пошлая сцена про стариковские оргии,что я уже отмечал выше(видимо из за нее подняли допуск 16+) а сняли действительно за лям и еще лям ушел на авторские за саундтрек.

Я очевидно впечатлился еще и от того что сидел в зале один как король в своем домашнем кинотеатре(вторник 14:50 в каньоне)
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Афоня 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (Андрей133, 10/02/2013 - 17:54:32):Про 700 - четко слышал... не знаю уж правда или понты.

Погуглил,правда.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Афоня 2 апреля 2015, 12:51
Ну не знаю,по мне так чудесная пара и еще вопрос кому больше повезло)))

Декс Шепард симпатяга,очень мне напомнил Зака Браффа (Джей Ди из сериала Клиника) чем то они похожи.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

5.8 Хватай и беги
Хватай и беги боевик, мелодрама, комедия, 2012, США
Коты Эрмитажа 2. Тайна египетского зала - трейлер 00:59
Коты Эрмитажа 2. Тайна египетского зала  трейлер
Твое сердце будет разбито - трейлер 01:55
Твое сердце будет разбито  трейлер
Ждун 2 - трейлер 02:09
Ждун 2  трейлер
Смешарики. Сквозь вселенные - тизер 00:52
Смешарики. Сквозь вселенные  тизер
Вот это драма! - дублированный трейлер 02:12
Вот это драма!  дублированный трейлер
Грузовички - трейлер 00:46
Грузовички  трейлер
Отель "У погибшего альпиниста" - трейлер 02:19
Отель "У погибшего альпиниста"  трейлер
Волшебник Изумрудного города. Великий и Ужасный - тизер-трейлер 01:08
Волшебник Изумрудного города. Великий и Ужасный  тизер-трейлер
Рождение империи - тизер-трейлер 01:42
Рождение империи  тизер-трейлер
Прыгуны - дублированный трейлер 01:59
Прыгуны  дублированный трейлер
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше