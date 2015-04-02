Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Закрыть трейлер
Закрыть трейлер
Запретная зона - трейлер
Киноафиша Трейлеры Запретная зона. Трейлер

Запретная зона. Трейлер

🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Дата публикации: 20 октября 2012
Запретная зона – Компания друзей делает вынужденную остановку в жутком и пустынном городе. Много лет назад город пострадал от последствий ядерной катастрофы, и в нем не осталось ничего живого. Как же все ошибочно выглядит при дневном свете. Как только солнце прячется за горизонт, радиоактивный город оживает. Бесчеловечные крики сотрясают ночной воздух. Ужас и паника охватывает путешественников. Они здесь не одни и, похоже, им не выбраться отсюда живыми.
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Foggy 2 апреля 2015, 12:51
Оценка
по трейлеру какая-то смесь из кучи вышедших из проката ужастиков хороших и не очень...даже детей из кукурузы вспомнили %))) ну еще бы...дети они такие страшные... ✊

а порадовало вот это Цитата (Киноафиша, 01/03/2012 - 14:44:06):Группа друзей, которые приехали на каникулы в Украину и случайно забрели в этот заброшенный населенный пункт

при том что в трейлере они там про экстрим-туризм че-то пищат...ну и счетчики гейгера, почти не трещащие, тоже порадовали %))) была не оч давно передачка по BBC или чему-то близкому как раз про Чернобыль...даже бабушку там живущую интервьюировали ✊ она кажись где-то в районе Припяти обитала не оч далеко...дык в той программке при подходе к любому крупному металлическому предмету в Припяти счетчики орать начинали ого-го...так что фон там еще сохранился ✊ и туристы, гуляющие по тамошним домам и знаменитой гостинице (где она только не засветилась) без спецзащиты, это как-то немного фантастично ✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Foggy 2 апреля 2015, 12:51
Оценка
Цитата (miknik, 09/04/2012 - 15:39:41):Железо само по себе ни при чем, более всего там фон у ковша (на территории Припяти, его использовали при работах при ликвидации) последнее значение которое я видел на приборе у соседа 11000 (счет не останавливался), потом свалил нафиг, жизнь дорога все таки. Многие остались поглазеть сколько же будет 8(

ну я не настолько глубоко вникал в физико-химические процессы распада радиоактивных веществ и влияние внешних факторов на период этого самого распада (типа "встраивание" радиоактивных атомов в целом или элементарных частиц в частности в молекулярную структуру железа, бетона и тп, понятно что их размер намного меньше, но все-таки много чего можно нафантазировать по глупости ✊ ), но вроде как излучение от разрушенных ж/б конструкций и составляет в основном радиоактивный фон, если я правильно понял ✊ ...вот о чем собсно комментарий-то был, а где находится упомянутый городок, знают уже все, более менее знакомые с темой, так что беготня с камерами в течение дня, а то и более (как верно было замечено постом выше) - это занятие как минимум малополезное ✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
https://intrade.bar/68731 2 апреля 2015, 12:51
Посмотрел сегодня ! Поставлю 4- !

Хорошо передана обстановка, но эффектов бы побольше!
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
artem595 2 апреля 2015, 12:51
а соскольки лет пускают на фильм ✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
arctic_monkey 2 апреля 2015, 12:51
Фильм сплошные косяки! откуда что там берется, никакой взаимосвязи, если хотели сделать фантастику, то надо было больше выдумывать. Если хотели побольше реалистичности, то тогда меньше несуразиц!

Вечер в кинотеатре впустую!

Фильм не страшный, не смешной, НИКАКОЙ. Откуда за него 7.7 баллов (!!) ума не приложу. Вот и верь потом звездам этим.

+ ко всему: сидел с девушкой в киномечте в 8 зале на каких-то ободранных кожаных креслах. Ужасное впечатление от всего просмотра. Лучше бы на Диктатора пошёл.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
NоNаmе 2 апреля 2015, 12:51
Тупой фильм, на ужастик не тянет, ржали больше, на гриме нежити сэкономили, поэтому ее почти не показывают и получаются что герои просто бегают по Припяти. Отстой...
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Foggy 2 апреля 2015, 12:51
Оценка
мда хорошо хоть в кино не пошел ✊ ...а ведь такие возможности запороли...я например надеялся увидеть художественное изображение walking ghost phase ✊ , а получил каких-то ободранных колли, бегущего медведа, "разгрызенные" провода и нераскрытую тему сисек одной из двух "гарных дивчин" дальнего зарубежья (украинцы поправят в написании ✊ ), у которой был интересный размер...

ps просто авторы перепутали жанровую принадлежность кино, нужно было выступать в жанре лирической комедии, и тогда я бы наверно 5/10 бы бахнул за свадебное колечко, что-то в воде, добрых санитаров и медведа в квартире...

в обозначенном жанре же это получает 2/10 за достопримечательности Припяти
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
pavelchikwyfy 2 апреля 2015, 12:51
Оценка
Фильм конечно посмотреть можно, побояться так сказать. НО очень много не понятых моментов, вот например:

1. Что стало с Юрием и зачем он вобще поперся куда-то на ночь глядя?

2. Зачем Cris поперся за Юрием? Он так хотел чтобы его там сожрали?

3. Почему когда двое выживших вышли из реактора военные убиле парня, а девку оставили на потом? Или они своих радиактивных пациентов покормить хотели? ✊

Цитата (Киноафиша, 01/03/2012 - 14:44:06):[quote]

А так они там гуляли... и забрели в припять... так случайненько вышло ✌️

Блииин, я значит смотрел пиратскую версию( У меня в фильме некий Юрий устроил экскурсию Американцам на свадебное путешествие (все в сборе, и родственники и друзья)

А потом они все сдохли... но вот музыка была в конце реально зачетная!!! Большой вам плюс за музыку!
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

6.1 Запретная зона
Запретная зона ужасы, триллер, 2012, США
Волчок - тизер-трейлер 02:09
Волчок  тизер-трейлер
Лермонтов - трейлер 01:48
Лермонтов  трейлер
Отец, мать, сестра, брат - trailer 01:01
Отец, мать, сестра, брат  trailer
Сентиментальная ценность - дублированный трейлер 02:13
Сентиментальная ценность  дублированный трейлер
Горыныч - трейлер 02:43
Горыныч  трейлер
Зверополис 2 - trailer 2 02:19
Зверополис 2  trailer 2
Маша и Медведи - трейлер 01:58
Маша и Медведи  трейлер
Жатва - дублированный трейлер 00:58
Жатва  дублированный трейлер
Битва за битвой - дублированный трейлер 02:21
Битва за битвой  дублированный трейлер
Мир в огне - дублированный трейлер 02:38
Мир в огне  дублированный трейлер
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше