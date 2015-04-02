Запретная зона
– Компания друзей делает вынужденную остановку в жутком и пустынном городе. Много лет назад город пострадал от последствий ядерной катастрофы, и в нем не осталось ничего живого. Как же все ошибочно выглядит при дневном свете. Как только солнце прячется за горизонт, радиоактивный город оживает. Бесчеловечные крики сотрясают ночной воздух. Ужас и паника охватывает путешественников. Они здесь не одни и, похоже, им не выбраться отсюда живыми.
а порадовало вот это Цитата (Киноафиша, 01/03/2012 - 14:44:06):Группа друзей, которые приехали на каникулы в Украину и случайно забрели в этот заброшенный населенный пункт
при том что в трейлере они там про экстрим-туризм че-то пищат...ну и счетчики гейгера, почти не трещащие, тоже порадовали %))) была не оч давно передачка по BBC или чему-то близкому как раз про Чернобыль...даже бабушку там живущую интервьюировали ✊ она кажись где-то в районе Припяти обитала не оч далеко...дык в той программке при подходе к любому крупному металлическому предмету в Припяти счетчики орать начинали ого-го...так что фон там еще сохранился ✊ и туристы, гуляющие по тамошним домам и знаменитой гостинице (где она только не засветилась) без спецзащиты, это как-то немного фантастично ✊
ну я не настолько глубоко вникал в физико-химические процессы распада радиоактивных веществ и влияние внешних факторов на период этого самого распада (типа "встраивание" радиоактивных атомов в целом или элементарных частиц в частности в молекулярную структуру железа, бетона и тп, понятно что их размер намного меньше, но все-таки много чего можно нафантазировать по глупости ✊ ), но вроде как излучение от разрушенных ж/б конструкций и составляет в основном радиоактивный фон, если я правильно понял ✊ ...вот о чем собсно комментарий-то был, а где находится упомянутый городок, знают уже все, более менее знакомые с темой, так что беготня с камерами в течение дня, а то и более (как верно было замечено постом выше) - это занятие как минимум малополезное ✊
Хорошо передана обстановка, но эффектов бы побольше!
Вечер в кинотеатре впустую!
Фильм не страшный, не смешной, НИКАКОЙ. Откуда за него 7.7 баллов (!!) ума не приложу. Вот и верь потом звездам этим.
+ ко всему: сидел с девушкой в киномечте в 8 зале на каких-то ободранных кожаных креслах. Ужасное впечатление от всего просмотра. Лучше бы на Диктатора пошёл.
ps просто авторы перепутали жанровую принадлежность кино, нужно было выступать в жанре лирической комедии, и тогда я бы наверно 5/10 бы бахнул за свадебное колечко, что-то в воде, добрых санитаров и медведа в квартире...
в обозначенном жанре же это получает 2/10 за достопримечательности Припяти
1. Что стало с Юрием и зачем он вобще поперся куда-то на ночь глядя?
2. Зачем Cris поперся за Юрием? Он так хотел чтобы его там сожрали?
3. Почему когда двое выживших вышли из реактора военные убиле парня, а девку оставили на потом? Или они своих радиактивных пациентов покормить хотели? ✊
А так они там гуляли... и забрели в припять... так случайненько вышло ✌️
Блииин, я значит смотрел пиратскую версию( У меня в фильме некий Юрий устроил экскурсию Американцам на свадебное путешествие (все в сборе, и родственники и друзья)
А потом они все сдохли... но вот музыка была в конце реально зачетная!!! Большой вам плюс за музыку!
