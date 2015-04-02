Ранго
– Ранго — хамелеон, который живет в террариуме и считает себя героем, которому, к сожалению, никак не удается проявить свое бесстрашие. Но когда он внезапно оказывается в городке Грязь, у него появляется такая возможность. Ранго провозглашает себя борцом за справедливость и начинает вести себя как шериф на Диком Западе. Он еще не знает, что быть «хорошим парнем» в этих краях не самая завидная участь…
Это лучший американский мультфильм за последний год! Или за последние два! ✊
Действительно, проделана просто шедевриальная работа! Уровень анимации, диалоги, сюжет, прорисовка, юмор! - "Ранго" везде идет просто на ура.
Голливудская киноидустрия давно не выпускала мультыильмы такого качества, это точно.
Любители Дикого Запада не останутся внакладе - в мульте куча отсылок и цитат из классических вестернов. Даже нарисованный Клинт Иствуд появляется в конце.
Ранго - это удивительный, умный и смешной мультфильм, которые почти в широкий прокат не выпускаются. Этому мультфильму даже не нужен юмор, чтобы зритель не заснул (юмор здесь есть, но он не прямой и не очевидный, как обычно бывает)
В общем, маст хэв однозначный.
Больше чем ползала были детьми, хотя мультфильм явно не для них.
10/10
Тем, кто смотрел многие фильмы, к которым нас отсылает "Ранго" будет забавно посмотреть их в другой интерпретации (сужу по себе).
Те, кто этих фильмов не видел, ничего и не заметят. ✊
Практически Евангелие от Ранго!
Ранго - это анимационный вестерн. Все персонажи словно карикатурные копии героев классических вестернов. Подчеркну, что анимация очень качественная (сотрудники Industrial Light & Magic постарались на славу). Может, конечно детям и не понравится внешний вид героев (в частности нос крота-разбойника), но мы видим, как тем не менее реалистичны они выглядят. Каждую ресничку, каждую волосинку, каждую иголку на кактусах мы ощущаем при просмотре. 135 миллионов бюджета были потрачены с умом. Что сказать о музыкальном сопровождении - мой любимый композитор Ханс Циммер оправдал все ожидания. Он своими композициями добавлял мультфильму живописи.
В картине присутствуют все атрибуты настоящего вестерна: салуны, шерифы, маленькие городки, головорезы, погони, индейцы и даже дуэли. Все это, так качественно сделано, что начинаешь верить, будто бы герои жили и вправду в те времена. Честно, когда смотрел мультфильм, два раза выпил стакан воды. Потому что переживал за этих маленьких зверей, которые страдали от жажды в этом городке, как будто я и сам побывал в пустыне
Поговорим подробнее о героях. Джонни Депп передал "хамелеону" в точности всю свою манеру и жестикуляцию. Мне очень понравился Ранго. Понимающий, веселый, шустрый и одинокий зверек все таки справился со своими страхами и стал настоящим героем "шерифом". Я думаю, мальчишки хотят стать уже как Ранго - храбрым и верным. Сам даже хочу. Ранго очень похож на Джека Воробья - везде выкрутиться и добивается своей цели.
Что можно сказать о подруге Ранго Бобитте. Она никогда не предаст своих друзей, а в особенности своего отца. Отважная и смелая. Меня развеселил ее "защитный механизм". Вообщем Ранго повезло с женой (ну, я про будущее).
Остальные персонажи в мультфильме тоже очень хороши. Дружные жители городка Суши, хитрый мэр, страшный Джейк и тройка разбойников. Каждый герой не был лишним, и это очень радует. Ох, забыл о 4 совах. Как же они весело и музыкально рассказывали историю Ранго. Если честно напоминают пингвинов из "Магадаскара". Еще в конце мультфильма появился Клинт Иствуд. Я его сразу узнал, спасибо художникам.
Что, касается сценария и дубляжа. Потрясающие и понятные людям диалоги , искрометный юмор, все это присутствует, претензий нет. На счет дубляжа, я скажу одно - браво! Александр Гаврилин очень четко озвучил Ранго. Нюша тоже не подвела, сразу было заметно ее голос. Борис Клюев как всегда на высоте, я про мэра Джона. Хитрая и вредная черепаха. Очень понравилась озвучка Ивана Охлобыстина - Джейк. Охлобыстин не просто озвучил персонажа, он по-настоящему вжился в роль и раскрыл его за относительно не большие рамки экранного времени. Хрипловатый голос и картание буквы "Р" Ивана очень хорошо подошли этому головорезу, который выглядел вполне вселяющим страх персонажем.
Сюжет Ранго, не заставляет скучать, динамичный, смотриться на одном дыхании. Присутствуют почти все жанры: комедия, приключения, экшен, вестерн, даже драма. Гору Вербински респект! это однозначно.
Вспоминаю эпизод, в самом в начале, где Ранго убегает от птицы - ох как я за него переживал. Но знал, что выживет. А когда Ранго хотел забрать воду у кротов, его окружили, и он сказал:
- Аах, у нас аншлаг...
После этой фразы, у меня живот болел от смеха.
Вспоминаю как Ранго в баре Плохому Биллу поджег лицо. Как я смеялся от души, а потом еще его начал тушить... ой, не могу ( так и хочется поставить смайл "рофл"). Помню, как была погоня бандитов за Ранго и его друзьями. Как он в полете, зацепившись веревкой за летучую мышь, танцевал словно балерина. Вот тогда я понял, этот мультфильм настоящая комедия.
На эту картину советую всем сходить в кинотеатр. Можно детям, но не от того, чтобы поглядеть обычный мультик и посмеяться над тем, например, как кто-то упал смешно, а от того, чтобы мультфильм стал полезным для воспитания детей. Ребенок должен восхищаться главным героем. Взрослым однозначно рекомендую, время потеряете не зря.
В итоге, Ранго - отличный мультфильм-вестерн с реалистичной графической обработкой, с замечательными саундтреками Ханса Циммера и с тонким юмором. Озвучка, сценарий, прорисовка и непредсказуемость сюжета - им можно дать длинные громкие аплодисменты!!! Спасибо большое людям, создавшим этот шедевр. Моим любимым мультфильмом теперь стал Ранго.
Оценка 10/10
Всем спасибо за внимание.
Пока.
А мульт люблю нежно.
Когда они там под землю попрыгали и устремились в темноту, еще глаз огромный в дырку за ними подглядывал - это камушек во Властелина колец, глаз Саурона, да?
