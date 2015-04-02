Меню
Дата публикации: 10 июня 2010
Ранго – Ранго — хамелеон, который живет в террариуме и считает себя героем, которому, к сожалению, никак не удается проявить свое бесстрашие. Но когда он внезапно оказывается в городке Грязь, у него появляется такая возможность. Ранго провозглашает себя борцом за справедливость и начинает вести себя как шериф на Диком Западе. Он еще не знает, что быть «хорошим парнем» в этих краях не самая завидная участь…
чеми 2 апреля 2015, 12:51
необычный сюжет,новизной навеивает.обязательно схожу, ибо мало сейчас стало хороших и смешных мультфильмов.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
523561 2 апреля 2015, 12:51
должно быть норм
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
523561 2 апреля 2015, 12:51
УАУ !!

Это лучший американский мультфильм за последний год! Или за последние два! ✊

Действительно, проделана просто шедевриальная работа! Уровень анимации, диалоги, сюжет, прорисовка, юмор! - "Ранго" везде идет просто на ура.

Голливудская киноидустрия давно не выпускала мультыильмы такого качества, это точно.

Любители Дикого Запада не останутся внакладе - в мульте куча отсылок и цитат из классических вестернов. Даже нарисованный Клинт Иствуд появляется в конце.

Ранго - это удивительный, умный и смешной мультфильм, которые почти в широкий прокат не выпускаются. Этому мультфильму даже не нужен юмор, чтобы зритель не заснул (юмор здесь есть, но он не прямой и не очевидный, как обычно бывает)

В общем, маст хэв однозначный.

Больше чем ползала были детьми, хотя мультфильм явно не для них.

10/10
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Depp 2 апреля 2015, 12:51
Дрянь редкостная!!! Ничего скучнее в жизни еще не видел!!! Как всегда в трейлер запихнули самые лучшие моменты, которые составляют 1% от всего мульта!!! После просмотра паршивое настроение и жуткое желание спать.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
523561 2 апреля 2015, 12:51
По мне, заимствования сюжета - не сильно большой минус.



Тем, кто смотрел многие фильмы, к которым нас отсылает "Ранго" будет забавно посмотреть их в другой интерпретации (сужу по себе).

Те, кто этих фильмов не видел, ничего и не заметят. ✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
https://intrade.bar/68731 2 апреля 2015, 12:51
ужасный мультик, просто скукотища, не смешно я думала раз такой рейтинг будет намного лучше((( даже дома смотреть его скчно а в кино и подавно, чуть не уснула
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
fanbunga 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (Андрей133, 25/03/2011 - 10:42:42):"- Ешь овощи, учись и сожги всё кроме Шекспира!"



Практически Евангелие от Ранго!
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
чеми 2 апреля 2015, 12:51
мои ожмдания не оправданны-фильм скучен для взрослой аудитории,но дети же пищят и прыгают от радости при просмотри кинокартины)))
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Adelina 2 апреля 2015, 12:51
мда..мультик явно не для детей... ✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Стив 2 апреля 2015, 12:51
Сразу скажу, что 95 минут своей жизни я потратил не зря. В трейлере сразу было ясно, что мультфильм будет отличным (ну конечно же, все-таки от создателей «Пираты Карибского моря»).

Ранго - это анимационный вестерн. Все персонажи словно карикатурные копии героев классических вестернов. Подчеркну, что анимация очень качественная (сотрудники Industrial Light & Magic постарались на славу). Может, конечно детям и не понравится внешний вид героев (в частности нос крота-разбойника), но мы видим, как тем не менее реалистичны они выглядят. Каждую ресничку, каждую волосинку, каждую иголку на кактусах мы ощущаем при просмотре. 135 миллионов бюджета были потрачены с умом. Что сказать о музыкальном сопровождении - мой любимый композитор Ханс Циммер оправдал все ожидания. Он своими композициями добавлял мультфильму живописи.

В картине присутствуют все атрибуты настоящего вестерна: салуны, шерифы, маленькие городки, головорезы, погони, индейцы и даже дуэли. Все это, так качественно сделано, что начинаешь верить, будто бы герои жили и вправду в те времена. Честно, когда смотрел мультфильм, два раза выпил стакан воды. Потому что переживал за этих маленьких зверей, которые страдали от жажды в этом городке, как будто я и сам побывал в пустыне

Поговорим подробнее о героях. Джонни Депп передал "хамелеону" в точности всю свою манеру и жестикуляцию. Мне очень понравился Ранго. Понимающий, веселый, шустрый и одинокий зверек все таки справился со своими страхами и стал настоящим героем "шерифом". Я думаю, мальчишки хотят стать уже как Ранго - храбрым и верным. Сам даже хочу. Ранго очень похож на Джека Воробья - везде выкрутиться и добивается своей цели.

Что можно сказать о подруге Ранго Бобитте. Она никогда не предаст своих друзей, а в особенности своего отца. Отважная и смелая. Меня развеселил ее "защитный механизм". Вообщем Ранго повезло с женой (ну, я про будущее).

Остальные персонажи в мультфильме тоже очень хороши. Дружные жители городка Суши, хитрый мэр, страшный Джейк и тройка разбойников. Каждый герой не был лишним, и это очень радует. Ох, забыл о 4 совах. Как же они весело и музыкально рассказывали историю Ранго. Если честно напоминают пингвинов из "Магадаскара". Еще в конце мультфильма появился Клинт Иствуд. Я его сразу узнал, спасибо художникам.

Что, касается сценария и дубляжа. Потрясающие и понятные людям диалоги , искрометный юмор, все это присутствует, претензий нет. На счет дубляжа, я скажу одно - браво! Александр Гаврилин очень четко озвучил Ранго. Нюша тоже не подвела, сразу было заметно ее голос. Борис Клюев как всегда на высоте, я про мэра Джона. Хитрая и вредная черепаха. Очень понравилась озвучка Ивана Охлобыстина - Джейк. Охлобыстин не просто озвучил персонажа, он по-настоящему вжился в роль и раскрыл его за относительно не большие рамки экранного времени. Хрипловатый голос и картание буквы "Р" Ивана очень хорошо подошли этому головорезу, который выглядел вполне вселяющим страх персонажем.

Сюжет Ранго, не заставляет скучать, динамичный, смотриться на одном дыхании. Присутствуют почти все жанры: комедия, приключения, экшен, вестерн, даже драма. Гору Вербински респект! это однозначно.

Вспоминаю эпизод, в самом в начале, где Ранго убегает от птицы - ох как я за него переживал. Но знал, что выживет. А когда Ранго хотел забрать воду у кротов, его окружили, и он сказал:

- Аах, у нас аншлаг...

После этой фразы, у меня живот болел от смеха.

Вспоминаю как Ранго в баре Плохому Биллу поджег лицо. Как я смеялся от души, а потом еще его начал тушить... ой, не могу ( так и хочется поставить смайл "рофл"). Помню, как была погоня бандитов за Ранго и его друзьями. Как он в полете, зацепившись веревкой за летучую мышь, танцевал словно балерина. Вот тогда я понял, этот мультфильм настоящая комедия.

На эту картину советую всем сходить в кинотеатр. Можно детям, но не от того, чтобы поглядеть обычный мультик и посмеяться над тем, например, как кто-то упал смешно, а от того, чтобы мультфильм стал полезным для воспитания детей. Ребенок должен восхищаться главным героем. Взрослым однозначно рекомендую, время потеряете не зря.

В итоге, Ранго - отличный мультфильм-вестерн с реалистичной графической обработкой, с замечательными саундтреками Ханса Циммера и с тонким юмором. Озвучка, сценарий, прорисовка и непредсказуемость сюжета - им можно дать длинные громкие аплодисменты!!! Спасибо большое людям, создавшим этот шедевр. Моим любимым мультфильмом теперь стал Ранго.

Оценка 10/10

Всем спасибо за внимание.

Пока.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Стив 2 апреля 2015, 12:51
ахах

ProfiCinic спасибо!
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Елизавета1997 2 апреля 2015, 12:51
Сегодня пойду с маленькой сестрой)

посмотрим посмотрим, что это за новый шедевр✊ ✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Стив 2 апреля 2015, 12:51
ProfiCinic ну хотя бы с чем то согласен со мной?✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Стив 2 апреля 2015, 12:51
кстати. простите что не в тему.

я здесь новичок. незнаю куда заходить, куда писать, где найти - тему про афиши самарских кинотеатров.

так что задам здесь вопрос(можете админы удалить)

что сейчас творится с афишой, к примеру 5 звезд?

почему они не показывают "АСТРАЛ"

а зато "Кукарачу" аж подряд поставили сеансы..✊

пожалуйста кто нибудь ответьте.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
shoffe 2 апреля 2015, 12:51
Отличный мультфильм, не думаю что в ближ. время выпустят что то подобное, достаточно много отличных не задолбавших всех шуток, советую более взрослой аудитории чем детской✊ 10\10
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
kinetic 2 апреля 2015, 12:51
«Ранго» - действительно крутой мульт! Конечно, на свой вкус и цвет. Лично мне он очень понравился. Мультик со смыслом, понравились отсылки к большинству мною любимых фильмов.)) Графика, звук… Все понравилось! Очень веселый мульт.)) Сюжет зашибенный) Хотелось бы, чтобы все мультики такими были.^^ Конечно, он не совсем детский, а скорее подрастковый, поэтому мне очень понравился.))))
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
makkoy 2 апреля 2015, 12:51
Друзья рассказывали, что хороший мульт. Да, ничего так. Были иногда веселые моменты. Правда, начало какое-то странное, на середине нормально пошло и концовка интересная...и главный герой мне совсем не понравился. Какой-то чудик.Оо Думаю, если оценивать по десятибалльной шкале, то мульт получил бы пятерку. На большее уж точно не тянет.✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
mike123 2 апреля 2015, 12:51
Вчера посмотрел Ранго. Вначале, я подумал, что он какой-то детский, но он оказался захватывающим и даже увлек меня. Сидел, как маленький не отраваясь. Обалдеть! Самому смешно, но так. Особенно, понравилось мне то, что здесь интересный сюжет и приключения. Я вообще люблю боевики и вестерны. Никогда бы не подумал, что мультфильм может быть таким захватывающим и увлекательным! Потрясающая графика и самое главное – главного героя, Ранго, озвучил мой любимый актер Джонни Депп! Советую всем посмотреть этот мультик.:)
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
lenchik 2 апреля 2015, 12:51
Страшненькая она эта ящерка...✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
not_Stoker 2 апреля 2015, 12:51
Не пожалела денег, купила диск. С удовольствием посмотрела в доп. материалах на реальные прообразы персонажей. Жутковатая девочка с большими глазами оказалась вообще лемуром, и как ее в пустыню занесло...

А мульт люблю нежно.

Когда они там под землю попрыгали и устремились в темноту, еще глаз огромный в дырку за ними подглядывал - это камушек во Властелина колец, глаз Саурона, да?
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
