Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Закрыть трейлер
Закрыть трейлер
Кроличья нора - отрывок 4
Киноафиша Трейлеры Кроличья нора. Отрывок 4

Кроличья нора. Отрывок 4

🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Дата публикации: 16 декабря 2010
Кроличья нора – Восемь месяцев назад в семье Хауи и Бекки Корбетт произошла страшная трагедия – погиб их маленький сын. От ее последствий супруги не могут оправиться до сих пор. Каждый по-своему пытается восстановить душевный покой: Хауи играет в сквош с друзьями, Бекка проводит целые дни у плиты, оба ищут поддержки в группах психологической взаимопомощи. Но время идет, а все усилия остаются тщетными. Брак трещит по швам, отношения с родными напряжены до предела, круг общения сокращается на глазах. Парадоксальным образом, луч надежды пробивает пелену безнадежности, когда судьба сводит Бекку с невольным виновником их несчастий – юным автором комиксов Джейсоном. Вместе героям предстоит понять, затягиваются ли раны прошлого хоть когда-нибудь.
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

7.0 Кроличья нора
Кроличья нора драма, 2010, США
Голодные игры: Рассвет Жатвы - дублированный трейлер 02:10
Голодные игры: Рассвет Жатвы  дублированный трейлер
Марсупилами. Пушистый круиз - дублированный трейлер 02:00
Марсупилами. Пушистый круиз  дублированный трейлер
Грузовички - трейлер 00:46
Грузовички  трейлер
Коты Эрмитажа 2. Тайна египетского зала - трейлер 00:59
Коты Эрмитажа 2. Тайна египетского зала  трейлер
Последний богатырь. Колобок - трейлер 01:15
Последний богатырь. Колобок  трейлер
Ждун 2 - трейлер 02:09
Ждун 2  трейлер
Литвяк - трейлер 02:47
Литвяк  трейлер
Битва моторов - тизер-трейлер 01:23
Битва моторов  тизер-трейлер
Доктор Гаф - трейлер 01:43
Доктор Гаф  трейлер
Дети леса 2 - дублированный трейлер 02:02
Дети леса 2  дублированный трейлер
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше