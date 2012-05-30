Меню
Отдых на грани нервного срыва - трейлер
Отдых на грани нервного срыва. Трейлер

Отдых на грани нервного срыва. Трейлер

Дата публикации: 30 мая 2012
Отдых на грани нервного срыва – Французы выдвигаются на побережье. Горожане и влюбленные панки, пенсионеры, супружеские пары, тайные любовники, семья скаутов и даже садомазохист-неудачник намерены получить заслуженный отдых и немного развлечься в палатке, в номере безымянного отеля, в автотрейлере, домике размером с собачью будку. Они все едут на море — на машине для гольфа, в электричке и спортивных автомобилях с открытым верхом. Их случайные и спланированные встречи, измены, влюбленности, семейная рутина и другие курортные приключения превратятся в фейерверк.
6.3 Отдых на грани нервного срыва
Отдых на грани нервного срыва комедия, 2011, Франция
