Отдых на грани нервного срыва
– Французы выдвигаются на побережье. Горожане и влюбленные панки, пенсионеры, супружеские пары, тайные любовники, семья скаутов и даже садомазохист-неудачник намерены получить заслуженный отдых и немного развлечься в палатке, в номере безымянного отеля, в автотрейлере, домике размером с собачью будку. Они все едут на море — на машине для гольфа, в электричке и спортивных автомобилях с открытым верхом. Их случайные и спланированные встречи, измены, влюбленности, семейная рутина и другие курортные приключения превратятся в фейерверк.
Авторизация по e-mail