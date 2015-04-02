Меню
Самолеты - дублированный отрывок 2
Самолеты. Дублированный отрывок 2

Самолеты. Дублированный отрывок 2

Дата публикации: 25 июля 2013
Самолеты – Дасти Полейполе – скромный трудяга, работающий сельскохозяйственным распылителем на заштатном провинциальном аэродроме. Однако это не мешает Дасти мечтать о том, чтобы однажды принять участие в кругосветных гонках самых быстрых самолетов. Одна незадача – Дасти панически боится большой высоты. Поэтому когда волею случая он все же попадает в число участников отборочного тура воздушных соревнований, ему приходится искать помощи у ветерана военно-морской авиации, отставного истребителя Шкипера. С помощью мудрого наставника, Дасти сможет преодолеть свои слабости и бросить вызов надменному чемпиону Рипслингеру, а весь мир будет с замиранием сердца следить за гонкой в небесах!
https://intrade.bar/68731 2 апреля 2015, 12:51
Меня чрезвычайно порадовали Тачки-2 совсем недавно (сценарий был очень хорош) и в связи с этим я пойду точно на Самолеты.

Я понимаю, конечно, что эти мультики делают для детей и юмор там не так чтобы оборжаться, но и про взрослых не забывают - за это спасибо!
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
6.0 Самолеты
Самолеты анимация, семейный, 2013, США
