Москва 2017
– Недалёкое будущее. Мир постепенно меняется: в нём происходит что-то необъяснимое... Главный герой Михаил Галкин вдруг понимает, что речь идёт о глобальном заговоре, за которым стоят силы, контролирующие наш мир. К несчастью, эти силы не принадлежат человеческой цивилизации, они не умеют договариваться, а значит против них можно только воевать. Война за Землю и человечество начинается в Москве.
это кино настолько убогонькое, кривое, наивное и нелепое, что не вызывает ничего, кроме ярчайшего умиления! сплошной позитив! ))
p.s. а ведь перегни еще немного - какая комедия могла бы получиться...!
как написал выше человек , такие фильмы реально по ТВ3 по вечерам крутят
0/10
мда... Прям сбил на взлете.
А Фрог Булгакова со Стругацкими упоминал. Я уж подумала: вдруг чудо, в самом деле...
Хари у актеров просто не сфокусированы. Работали быстро, сезона хватило снять то что русские не взялись бы делать за большие сроки. Критики порвут в клочья.
Ответ на сообщение peacefrog от 14/09/2012 - 03:02:40
Не стоит выеживаться нюхом, покуда не подвел однажды)
Бывает случайно залететь в к/т на первый попавшийся сеанс, не щадя денег за предстоящее развлечение... свалить с середины, прихватив с собой особое мнение, от нежелания сидеть, смотреть невыносимое г..., но не жалеть потраченного времени, а топать после до дома и громко ржать над очередной безумно дорогой тупостью...
В описании сказано триллер- фантастика... конечно понимаю что зарубленная корова это печально, но при слове триллер ожидаешь увидеть немного другое✊
в общем если интересно увидеть то, что видят под действием LSD -- Вам на этот фильм✊
Авторизация по e-mail