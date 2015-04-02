Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Закрыть трейлер
Закрыть трейлер
Москва 2017 - трейлер
Киноафиша Трейлеры Москва 2017. Трейлер

Москва 2017. Трейлер

🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Дата публикации: 31 мая 2012
Москва 2017 – Недалёкое будущее. Мир постепенно меняется: в нём происходит что-то необъяснимое... Главный герой Михаил Галкин вдруг понимает, что речь идёт о глобальном заговоре, за которым стоят силы, контролирующие наш мир. К несчастью, эти силы не принадлежат человеческой цивилизации, они не умеют договариваться, а значит против них можно только воевать. Война за Землю и человечество начинается в Москве.
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Екатерина 2 апреля 2015, 12:51
фигня какая-то, судя по трейлеру
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
patish 2 апреля 2015, 12:51
даже у американцев про Россию снимать не получается❗️
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Екатерина 2 апреля 2015, 12:51
А может мы чего-то не поняли?) Может это супер-trash-movie?))) Дома точно посмотрю, хотя бы на перемотке ;-ь...
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Екатерина 2 апреля 2015, 12:51
Только сейчас заметила, что на обложке парень с топором стоит... Прям как Линкольн))).
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Xotinez 2 апреля 2015, 12:51
Сижу смотрю((( лажа полная, не тратьте время.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Toporock 2 апреля 2015, 12:51
Ну че, бред совсем??? Пробки переждать пойдет?
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Toporock 2 апреля 2015, 12:51
Дулерайн ))) может это кино-шутка такая? Правительственный эксперимент?
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
GreyV 2 апреля 2015, 12:51
какая ж прелесть!!

это кино настолько убогонькое, кривое, наивное и нелепое, что не вызывает ничего, кроме ярчайшего умиления! сплошной позитив! ))

p.s. а ведь перегни еще немного - какая комедия могла бы получиться...!
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Swi4e1 2 апреля 2015, 12:51
Оценка
АД АД АД !!! =))) Люди реально 100 рублей даже не тратьте , лучше на телефон их положите. Фильм бред полнейший , спц эфекты как с телефона Nokia =))))



как написал выше человек , такие фильмы реально по ТВ3 по вечерам крутят



0/10
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Эдуард197 2 апреля 2015, 12:51
Фильм полная хрень,скучный,весь фильм идет одна реклама разных компаний,компьютерная графика на 3 с большим минусом, ну в общем наши еше не научились снимать фантастику!!! Советую посмотреть лучше в интернете. Сам фильм тоже на три с минусом!!!!
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
fanbunga 2 апреля 2015, 12:51
Ответ на сообщение benny от 08/09/2012 - 16:22:51




мда... Прям сбил на взлете.

А Фрог Булгакова со Стругацкими упоминал. Я уж подумала: вдруг чудо, в самом деле...
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
ТимШар 2 апреля 2015, 12:51
Обрадовало название думал на москву в будущем пойду смотреть обломался сразу... Автор типа философ офигенный дает объяснение кризиса потребительского общества в итоге садится в галошу т к его кино тот же самый продукт потребления не отрезвляет зрителя а гонит с середины сеанса... Нафига снимать о стране менталитет которой не знаешь и толком не жил в ней короче полная неправдоподобная дешевая ерунда... А сколько денег втюхали...
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
ТимШар 2 апреля 2015, 12:51
Ахаха, Дулерайн пусть будет совком, а кто же Брэдшоу? Тухлый провинциал из зажопинска обозлившийся на постиндустриальный мир снял революционное кино в стиле вендетты, 1984... Скорее ребята типичные тупые пиндосы смотрящие свысока поучающие обыгрывающие распространенную в странах третьего мира тему антиглобализма.

Хари у актеров просто не сфокусированы. Работали быстро, сезона хватило снять то что русские не взялись бы делать за большие сроки. Критики порвут в клочья.



Ответ на сообщение peacefrog от 14/09/2012 - 03:02:40
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
МИТЯЙRA 2 апреля 2015, 12:51
Люди! Не тратье время полная херня!!! Посмотрел чуть сам дибилом не стал!
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
ТимШар 2 апреля 2015, 12:51
С позволения, отнесусь, без тени глумления, к сему продукту как к недоразумению). Такое можно делать как сатиру и не расчитывать на серьезное отношение зрителя))).
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
ТимШар 2 апреля 2015, 12:51
Ответ на сообщение Jeremiah от 19/09/2012 - 10:15:53


Не стоит выеживаться нюхом, покуда не подвел однажды)

Бывает случайно залететь в к/т на первый попавшийся сеанс, не щадя денег за предстоящее развлечение... свалить с середины, прихватив с собой особое мнение, от нежелания сидеть, смотреть невыносимое г..., но не жалеть потраченного времени, а топать после до дома и громко ржать над очередной безумно дорогой тупостью...
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Natta1313 2 апреля 2015, 12:51
Мне очень интересно что именно курил автор сценария, потому что подобное кино на светлую голову написать не возможно!!!!

В описании сказано триллер- фантастика... конечно понимаю что зарубленная корова это печально, но при слове триллер ожидаешь увидеть немного другое✊

в общем если интересно увидеть то, что видят под действием LSD -- Вам на этот фильм✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

4.4 Москва 2017
Москва 2017 триллер, фантастика, 2012, США
Королек моей любви - трейлер 02:11
Королек моей любви  трейлер
Крик 7 - трейлер 2 с русскими субтитрами 00:57
Крик 7  трейлер 2 с русскими субтитрами
Голодные игры: Рассвет Жатвы - дублированный трейлер 02:10
Голодные игры: Рассвет Жатвы  дублированный трейлер
Дом, который построил Джек - дублированный трейлер 02:44
Дом, который построил Джек  дублированный трейлер
Мальчик и птица - дублированный трейлер. перевыпуск 00:59
Мальчик и птица  дублированный трейлер. перевыпуск
Доктор Гаф - второй трейлер 01:52
Доктор Гаф  второй трейлер
Отель "У погибшего альпиниста" - трейлер 02:19
Отель "У погибшего альпиниста"  трейлер
Рождение империи - тизер-трейлер 01:42
Рождение империи  тизер-трейлер
Смешарики. Сквозь вселенные - тизер 00:52
Смешарики. Сквозь вселенные  тизер
Ждун 2 - трейлер 02:09
Ждун 2  трейлер
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше