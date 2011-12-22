Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Закрыть трейлер
Закрыть трейлер
Смерть супергероя - трейлер
Киноафиша Трейлеры Смерть супергероя. Трейлер

Смерть супергероя. Трейлер

🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Дата публикации: 22 декабря 2011
Смерть супергероя – Дональд Кларк – самый обыкновенный тинейджер. Он любит компьютерные игры, громкую музыку и комиксы. И еще Дональд уверен, что не доживет до совершеннолетия. То есть у него осталось совсем немного времени, чтобы успеть попробовать на вкус массу важных вещей: напиться с друзьями, выкурить косяк, лишиться девственности и – поближе познакомиться с самим собой. В фантазиях Дональд видит себя бессмертным супергероем, который противостоит отвратительному суперзлодею с большим шприцем, а роковая любовь супергероя поет на сцене ночного клуба...
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

7.0 Смерть супергероя
Смерть супергероя комедия, драма, 2011, Германия
Трон: Арес - дублированный трейлер 2 02:24
Трон: Арес  дублированный трейлер 2
Эддингтон - дублированный трейлер 02:23
Эддингтон  дублированный трейлер
Жатва - дублированный трейлер 00:58
Жатва  дублированный трейлер
Три богатыря и свет клином - тизер 00:40
Три богатыря и свет клином  тизер
Метод исключения - тизер с субтитрами 00:45
Метод исключения  тизер с субтитрами
Иллюзия обмана 3 - дублированный трейлер 2 02:24
Иллюзия обмана 3  дублированный трейлер 2
Новая волна - дублированный трейлер 01:29
Новая волна  дублированный трейлер
Простоквашино - трейлер 2 03:51
Простоквашино  трейлер 2
Хищник: Планета смерти - дублированный трейлер 01:59
Хищник: Планета смерти  дублированный трейлер
Алиса в Стране чудес - трейлер 2 01:26
Алиса в Стране чудес  трейлер 2
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше