Смерть супергероя
– Дональд Кларк – самый обыкновенный тинейджер. Он любит компьютерные игры, громкую музыку и комиксы. И еще Дональд уверен, что не доживет до совершеннолетия. То есть у него осталось совсем немного времени, чтобы успеть попробовать на вкус массу важных вещей: напиться с друзьями, выкурить косяк, лишиться девственности и – поближе познакомиться с самим собой. В фантазиях Дональд видит себя бессмертным супергероем, который противостоит отвратительному суперзлодею с большим шприцем, а роковая любовь супергероя поет на сцене ночного клуба...
Авторизация по e-mail