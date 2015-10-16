Меню
Дата публикации: 16 мая 2014
Золушка – Отец молодой девушки по имени Элла, овдовев, женится во второй раз, и вскоре Элла оказывается один на один с жадными и завистливыми новыми родственницами — мачехой Леди Тремэйн и ее дочерьми — Анастасией и Дризеллой. Из хозяйки дома она превращается в служанку, вечно испачканную золой, за что и получает от своих сварливых сводных сестриц прозвище — Золушка. Несмотря на злоключения, выпавшие на ее долю, Золушка не отчаивается, ведь даже в самые тяжелые моменты находится что-то, что помогает ей думать о хорошем: например, случайная встреча на лесной тропинке с прекрасным юношей. Элла даже не предполагает, что встретилась с самим принцем, и что вскоре Фея-крестная навсегда поменяет её жизнь к лучшему.
Sininen_uni 16 октября 2015, 22:08
Хороший. Ничего особо нового в сценарии на такую весьма не оригинальную тему - но может оно и к лучшему. Зато прекрасный актерский состав, шикарные костюмы (от мачехи в исполнении Кейт вообще глаз не отвести). В общем стильно и местами довольно смешно. Маленьким девочкам точно смотреть, да и большим не повредит ;)
