Led Zeppelin Celebration Day
– 10 декабря 2007 года Led Zeppelin вышли на сцену лондонской O2 Arena и исполнили концерт в память Ахмета Эртегуна, одного из основателей Atlantic Records. Двухчасовое выступление группы, в числе зрителей которого были многие известные музыканты, получило наивысшие оценки музыкальных обозревателей. Группа порадовала фанатов своим неподражаемым стилем блюз-рок, ставшим визитной карточкой Led Zeppelin. К основным участникам Led Zeppelin Джону Пол Джонсу, Джимми Пейджу и Роберту Планту присоединился Джейсон Бонэм, сын их покойного барабанщика Джона Бонэма, для исполнения 16 песен из репертуара группы, в том числе таких знаменитых трэков, как «Whola Lotta Love», «Rock And Roll», «Kashmir» и «Stairway to Heaven». «То, что Led Zeppelin сделали этим вечером, доказывает, они способны по-прежнему выступать на том уровне, который изначально обеспечил им статус легенды. Нам остается лишь надеяться, что мы увидели их не в последний раз», — NME. По словам организаторов, на сайте, где можно было купить билеты на концерт Led Zeppelin, зарегистрировались 20 миллионов человек, после того как группа объявила о своем воссоединении. Но только 18 тысячам счастливчиков удалось побывать на этом концерте. Теперь у поклонников более чем в 40 странах мира появилась уникальная возможность занять передние ряды зрительного зала и насладиться этим историческим событием в формате высокой четкости и объемного звука.
Авторизация по e-mail