Дон Жуан - девственник
– Режиссер Александр Григорьевич Антипов живет в большом городе. Сегодня ему исполняется 60 лет, но он не планирует праздновать свой юбилей. Его старший брат умер, жена и сын пару лет назад уехали в другую страну, его родственники разъехались по всему миру. Единственный близкий ему человек - это его ученица Анна, с которой режиссера связывают романтические отношения. Сегодня у них последняя встреча. Режиссер репетирует в театре спектакль, который он ставит по пьесе своего старшего брата "Девственник, или Дон Жуан".
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