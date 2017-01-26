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Дон Жуан - девственник - трейлер
Киноафиша Трейлеры Дон Жуан - девственник. Трейлер

Дон Жуан - девственник. Трейлер

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Дата публикации: 26 января 2017
Дон Жуан - девственник – Режиссер Александр Григорьевич Антипов живет в большом городе. Сегодня ему исполняется 60 лет, но он не планирует праздновать свой юбилей. Его старший брат умер, жена и сын пару лет назад уехали в другую страну, его родственники разъехались по всему миру. Единственный близкий ему человек - это его ученица Анна, с которой режиссера связывают романтические отношения. Сегодня у них последняя встреча. Режиссер репетирует в театре спектакль, который он ставит по пьесе своего старшего брата "Девственник, или Дон Жуан".
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