Троецарствие
– Фильм повествует об удивительной судьбе простого китайского воина, ставшего величайшим полководцем в эпоху Троецарствия. Это время (220-280 гг.), наступившее после распада великого единого государства, созданного императором Цинь Ши-Хуанди, было наполнено войнами и сражениями войск трех царств – Шу, У и Вэй. Молодой парень по имени Зи-Лонг вступает в ряды воинов Шу и отправляется на войну. Там он совершает невероятные подвиги и показывает выдающееся умение сражаться всеми видами холодного оружия. После того, как ему удается спасти царского сына, герой быстро делает карьеру и становится полководцем. А затем двадцать лет проводит в непрерывных сражениях, в которых завоевывает прозвище «Непобедимый генерал».
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