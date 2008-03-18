Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Закрыть трейлер
Закрыть трейлер
Троецарствие - трейлер 1
Киноафиша Трейлеры Троецарствие. Трейлер 1

Троецарствие. Трейлер 1

🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Дата публикации: 18 марта 2008
Троецарствие – Фильм повествует об удивительной судьбе простого китайского воина, ставшего величайшим полководцем в эпоху Троецарствия. Это время (220-280 гг.), наступившее после распада великого единого государства, созданного императором Цинь Ши-Хуанди, было наполнено войнами и сражениями войск трех царств – Шу, У и Вэй. Молодой парень по имени Зи-Лонг вступает в ряды воинов Шу и отправляется на войну. Там он совершает невероятные подвиги и показывает выдающееся умение сражаться всеми видами холодного оружия. После того, как ему удается спасти царского сына, герой быстро делает карьеру и становится полководцем. А затем двадцать лет проводит в непрерывных сражениях, в которых завоевывает прозвище «Непобедимый генерал».
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

7.1 Троецарствие
Троецарствие драма, военный, боевик, исторический, 2008, Китай
Август - первый трейлер 02:39
Август  первый трейлер
Лермонтов - тизер 01:23
Лермонтов  тизер
Семейный призрак - трейлер 02:23
Семейный призрак  трейлер
Улыбка. Новый кошмар - дублированный трейлер 01:27
Улыбка. Новый кошмар  дублированный трейлер
Горыныч - тизер-трейлер 00:54
Горыныч  тизер-трейлер
Побег из зоопарка - дублированный трейлер 01:37
Побег из зоопарка  дублированный трейлер
Колбаса - трейлер 01:50
Колбаса  трейлер
Герои анекдотов - трейлер 02:16
Герои анекдотов  трейлер
Письма о любви - дублированный трейлер 02:30
Письма о любви  дублированный трейлер
Три богатыря и свет клином - тизер 00:40
Три богатыря и свет клином  тизер
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше