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Хэллоуин 2. Тв ролик
Хэллоуин 2. Тв ролик
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Дата публикации: 23 июня 2009
Хэллоуин 2
– Новый фильм подхватывает историю ремейка с того момента, на котором закончилась предыдущая серия, и продолжает рассказ о неистовой ярости Майкла Майерса от лица его главной жертвы — родной сестры.
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