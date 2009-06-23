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Хэллоуин 2 - тв ролик
Киноафиша Трейлеры Хэллоуин 2. Тв ролик

Хэллоуин 2. Тв ролик

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Дата публикации: 23 июня 2009
Хэллоуин 2 – Новый фильм подхватывает историю ремейка с того момента, на котором закончилась предыдущая серия, и продолжает рассказ о неистовой ярости Майкла Майерса от лица его главной жертвы — родной сестры.
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