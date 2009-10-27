Безумный спецназ
– Журналист берется расследовать слухи о том, будто бы при армии США было организовано специальное подразделение, укомплектованное экстрасенсами, и встречает парня, который рассказывает ему, что он в свое время в этом подразделении состоял, затем вышел на пенсию, а после терактов 11 сентября был призван обратно на службу и теперь с особой миссией направляется в Ирак. В своей подрывной деятельности против врагов государства герой использует "древние китайские ментальные технологии", а также умеет растворять облака и убивать козлов при помощи длительно на них смотрения.
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