Дата публикации: 7 сентября 2023
Теща – Ольга Николаевна — волевая женщина. Она главная дома и на работе. Единственный, кто нарушает порядок в ее жизни, — зять — ни дать ни взять. И вот однажды шквал взаимных претензий становится так велик, что прямо на семейном празднике ситуация выходит из-под контроля…  
Елена Павлова 26 ноября 2023, 17:39
Оценка
Обязательно приду смотреть
26 ноября 2023, 17:39 Ответить
User 30 ноября 2023, 22:46
Оценка
Очень понравилось, рекомендую к просмотру.
30 ноября 2023, 22:46 Ответить
kirigo_2011 30 ноября 2023, 23:14
Оценка
Были на премьере- зря потратили время.
Впервые хочется написать отзыв о позорном и печальном кинематографе. Неужели не осталось профессиональных режиссеров и авторов сценарий. Это низкопробный и ужасный юмор, печально занудный сценарий. Смотрю на Гузееву и жалко ее как она могла согласиться на это. Полный шок и ужас от фильмеца. Неужели наши актеоы разучились играть по настоящему
Не тратьте время на бред
30 ноября 2023, 23:14 Ответить
Bikeev.ea 1 декабря 2023, 01:41
Оценка
Смотрели сегодня премьеру.
Юмора совсем нет.
Харламов совсем не актер, шутки от камеди клаб.
Актеры играют не интересно.
Несколько человек ушли из зала до окончания фильма.
1 декабря 2023, 01:41 Ответить
наталья гончарова 1 декабря 2023, 07:32
Оценка
Фильм прикольный. Но ,что-то не то
1 декабря 2023, 07:32 Ответить
Петя Минакин 1 декабря 2023, 12:39
Оценка
Фильм крутой..сходили посмотрели прям предновогоднее настроение ..и поржать..протролили там гузеву с её
1 декабря 2023, 12:39 Ответить
Наталья Иваненко 1 декабря 2023, 21:54
Фильм Не о чём, полная ерунда. Зря потраченное время и деньги. Разочарованы в актерах и режиссёрах. Тупые приколы. Хватило только на пол часа, ушли (((((((
1 декабря 2023, 21:54 Ответить
Александр Шибанов 1 декабря 2023, 23:42
Оценка
9 баллов. Фильм очень понравился. Смотреть всем !!!
1 декабря 2023, 23:42 Ответить
Ахтам Пирназаров 2 декабря 2023, 03:22
Оценка
Отличный фильм. Очень красиво сделано. Честно не ожидал очень хорошо сыграли Гузеева и Харламов. Советую многим понравится. ❤️
2 декабря 2023, 03:22 Ответить
Абдул Магомедов 2 декабря 2023, 09:51
Оценка
Классный , легкий фильм, и посмеяться есть над чем и в просмотре легко, вообщем советую , актеры молодцы 👏 рекомендую.
2 декабря 2023, 09:51 Ответить
zhuchckov.ruslan 2 декабря 2023, 11:14
Оценка
Очень хорошая, лёгкая комедия. Начало немного слабовато, Гузееву не восприняли, зато вторая половина огонь, и у Гузеевой пошло, а Харламов вообще супер))
2 декабря 2023, 11:14 Ответить
romanshishkin79 2 декабря 2023, 16:53
Зря потраченное время и деньги, юмор на уровне Камеди Клаб, Харламов с Гузеевой не актеры. В сравнении с "Хоккейными папами" мягко сказать совсем не очень.
2 декабря 2023, 16:53 Ответить
Светлана Божедомова 2 декабря 2023, 17:37
Оценка
прикольный, добрый фильм с трогательным финалом. новогоднее, семейное кино. Гузеева и Харламов отжигают
2 декабря 2023, 17:37 Ответить
Юрий Черников 3 декабря 2023, 06:31
Оценка
Легкая глуповатая комедия. 7/10
3 декабря 2023, 06:31 Ответить
Alexey Telnov 3 декабря 2023, 07:42
Оценка
Не рекомендую (Хотелось встать и уйти, некоторые так и сделали!! Гузеева очень плоха!!Режиссёр никакой, раз принял такую игру!! Жаль время и денег ((
3 декабря 2023, 07:42 Ответить
pupha 3 декабря 2023, 09:05
Оценка
Ожидали большего. Не понравилось, но если нужно «убить время» и не далко денег, то пойдет.
3 декабря 2023, 09:05 Ответить
pirotechnik 3 декабря 2023, 14:03
Оценка
Хорошая адаптация зарубежных фильмов с тематикой обмена телами
3 декабря 2023, 14:03 Ответить
Мари Жук 3 декабря 2023, 15:18
После фееричного сериала "Зона комфорта" с Харламовым побежали на премьеру "Тёщи". Жаль, что по дороге, никто из нас ногу не подвернул и мы добежали о кассы в первый день премьеры.
Очень рекомендую фильм всем, кто приходит в безудержный восторг от сцен с насильственным опусканием лица в торт. Необыкновенно новаторский и неожиданный приём в кинематографе. Аналогичный юмор сопровождал всю кинокартину, рвотный рефлекс, к сожалению всё таки сработал на сороковой минуте просмотра и мы покинули просмотр данного "шедевра".
Также, всем родителям, любящим испытывать приступы испанского стыда перед ребёнком за непотребные сцены семейного абьюза, советую идти всей семьёй с детишками.
Потрясающее впечатление получат все киноманы любящие затянутую и тривиальную сюжетную линию, а также однотипные сцены.
Тонким ценителям киноискусства в стиле - артхаус, будет занимательно наблюдать, как деградируют талантливые актёры в рамках сценария "бытового ужастика" от Владимира Фигаеева (говорящая фамилия, лучше её запомнить, чтобы снова и снова ходить на аналогичные "авторские шедевры" от Мистера Фигаева). Можно снять альтернативные фильм про актеров с названиями: "Потеря репутации" или "Ослеплённые предновогодним приступом жадности".
Прошу откликнуться юристов, кто в силах помочь отсудить деньги за билеты по преднамеренному сговору и введение в заблуждение потребителя, заявлена "комедия", по факту "бытовой ужастик". Помогите вернуть деньги!
3 декабря 2023, 15:18 Ответить
Хеликс Феодосия 3 декабря 2023, 17:15
Оценка
Фильм - супер! Плакали и от смеха и от душевных моментов. Рекомендую всем, кто хочет получить массу положительных эмоций! Не понимаю тех зануд, которые пишут отрицательные комментарии. Вы хотели на исторический фильм сходить, что ли?)))
3 декабря 2023, 17:15 Ответить
Евгений Савонькин 3 декабря 2023, 21:49
Оценка
Фильм бомба 👍👍👍👍
3 декабря 2023, 21:49 Ответить
User 4 декабря 2023, 14:43
Оценка
Отличная новогодняя комедия! Все просто о главном! Гузеева, как всегда, просто шикарна! Идите на фильм сразу всей семьей! И обязательно с Тещей! Рекомендую
4 декабря 2023, 14:43 Ответить
Виталий Куц 4 декабря 2023, 14:58
Оценка
На один раз посмотреть. Куча подобных фильмов, с этим-же самым сюжетом.
4 декабря 2023, 14:58 Ответить
Алексей Безроднов 4 декабря 2023, 15:16
Оценка
Фильм просто ужастный не рекомендую
4 декабря 2023, 15:16 Ответить
Галина Бородина 4 декабря 2023, 22:55
Оценка
Семейный, добрый фильм. Рекомендую к просмотру. Концовка тронула до слёз. Гузеева оказалась на высоте, не разочаровала.
4 декабря 2023, 22:55 Ответить
19drakon78 4 декабря 2023, 23:10
Оценка
Разочарование.... Пару смешных моментов за весь фильм....
4 декабря 2023, 23:10 Ответить
19drakon78 5 декабря 2023, 21:07
Оценка
Скука.
5 декабря 2023, 21:07 Ответить
Людмила Гуртовая 6 декабря 2023, 07:57
Оценка
уникальная дрянь. уникальная!!! как надо себя не уважать, чтобы 1. написать такой сценарий и 2. сниматься в таком г...вне. как надо не уважать зрителей!!!
6 декабря 2023, 07:57 Ответить
Алёна Дорофеева 6 декабря 2023, 11:42
Оценка
Добрый семейный фильм
( на разок:)
6 декабря 2023, 11:42 Ответить
Валерий Дема 6 декабря 2023, 18:11
Оценка
Сожалею, мигранты молодцы они добрые и дружные, так и есть в большинстве случаев.
Всё остальное -потерянное время. С Гариком всё понятно, а вот Лариса...
Жаль, что нет цензуры и такие фильмы выходят в прокат.
6 декабря 2023, 18:11 Ответить
helen8484 7 декабря 2023, 11:02
Оценка
Не смешной
7 декабря 2023, 11:02 Ответить
Оля Королева ( Герк ) 7 декабря 2023, 15:12
Оценка
Кино интересное, мне понравилось
7 декабря 2023, 15:12 Ответить
Светлана Макеева 8 декабря 2023, 00:50
Оценка
Я получила ожидаемое удовольствие и подняла настроение просмотром этой развеселой, юморной и при этом в конце трогательной и душевной комедией! Гузеева и Харламов- на высоте! Самбурская предстала в новом, непривычном амплуа- но тоже порадовала ))
Советую как лёгкое и приятное времяпровождение, чтобы развеяться и посмеяться! )
8 декабря 2023, 00:50 Ответить
Елена Кирсанова 8 декабря 2023, 13:05
Оценка
Великолепный фильм! Я получила истенное удовольствие! Приятно смотреть и на Ларису и на Гарика и на Лыкова и на Настю..Просто кайф! Я смеялась весь фильм с начала и до конца. Спасибо всем создателям и участникам фильма за хорошее позитивное настроение!!
8 декабря 2023, 13:05 Ответить
Елена Кирсанова 8 декабря 2023, 13:16
в ответ на сообщение kirigo_2011 от 30 ноября 2023, 23:14
Оценка
Да, этот фильм не Три тополя на Плющихе. Нет мурашек на душе.... НО!! Здесь есть Юмор!! Шикарный и весёлый! Лично я смеялась от начала и до конца! И были душещипательные нотки, когда хотелось плакать... Лично мою женскую душу тронул этот фильм. О хорошем, добром и вечном слове Любовь
8 декабря 2023, 13:16 Ответить
Ирина Гусева 8 декабря 2023, 14:57
Оценка
Ушли с середины фильма. Бездарная игра актеров, слизанный причем в худшую сторону сюжет с любовь морковь. Тупые шутки.
8 декабря 2023, 14:57 Ответить
Галина Леонидова 8 декабря 2023, 20:44
Оценка
Большего дерьма я в своей жизни не видела. Редиска можно привлечь за оскорбления чувств верующих. Тупейший фильм, юмор где? Зря потраченные деньги и время.
8 декабря 2023, 20:44 Ответить
Галина Леонидова 8 декабря 2023, 20:52
в ответ на сообщение Галина Леонидова от 8 декабря 2023, 20:44
Оценка
Конечно же хотела написать режиссеров фильма, Т9 ) Ушли с половины фильма.
8 декабря 2023, 20:52 Ответить
User 9 декабря 2023, 11:25
Фильм п
9 декабря 2023, 11:25 Ответить
User 9 декабря 2023, 11:27
Фильм понравился! Посмеялись от души. Хорошее лёгкое предновогоднее настроение в результате. В будний день было не мало народу.
9 декабря 2023, 11:27 Ответить
Константин Чернов 9 декабря 2023, 14:07
Оценка
Это ужас, жалко Гузееву
9 декабря 2023, 14:07 Ответить
alinaartemova295 9 декабря 2023, 16:42
Оценка
Ну 50/50 🤷
9 декабря 2023, 16:42 Ответить
sokol.91 10 декабря 2023, 19:29
Оценка
Смешная комедия, мне понравилось
10 декабря 2023, 19:29 Ответить
Ирина Кузнецова 10 декабря 2023, 20:36
Оценка
Фильм полный отстой, жаль потраченных денег и испорченного настроения. Ушли не досмотрев до конца.
10 декабря 2023, 20:36 Ответить
Оля Чичкун 11 декабря 2023, 12:25
Оценка
Да, фильм конечно неоднозначный. Мы ушли на середине, хотели раньше, но ждали какого-то кульминационного момента. Самая смешная шутка про тёщу и лес, всё! Выжато из пальца, не интересно, а видео где делают УЗИ "беременной" Анастасии Самбурской, ну это же просто ужас. Режиссёры вообще не старались. Согласна с отзывом выше, жаль потраченных денег.
11 декабря 2023, 12:25 Ответить
Влад Харден 11 декабря 2023, 14:18
Оценка
Великолепный фильм смотрели вдвоём с женой очень понравился! Все поднятые в фильме проблемы очень актуальные и хорошо играют актёры! Ну а если кто-то чего-то недопонял в этом фильме, то здесь как говорится на вкус и цвет товарищей нет!
11 декабря 2023, 14:18 Ответить
Екатерина Волкова 11 декабря 2023, 22:53
Оценка
Супер
11 декабря 2023, 22:53 Ответить
musslug 12 декабря 2023, 08:31
Оценка
С Харламовым и Гузеевой ожидала интереснее и юмористичнее
12 декабря 2023, 08:31 Ответить
inna-ros-3 12 декабря 2023, 16:25
Оценка
Очень хороший фильм. И весёлый, и смотрится на одном дыхании, и хочется второй раз посмотреть
12 декабря 2023, 16:25 Ответить
kulcihinaviktoria 12 декабря 2023, 22:33
Оценка
Шикарный фильм! Смеялись от души!!!
12 декабря 2023, 22:33 Ответить
Сергей Малашенко 13 декабря 2023, 16:31
Спасибо за отзывы.
Такое кино нам не нужно, не пойду, не хочу уходить с пол фильма, а судя по отзывам, уйти придётся 😁
13 декабря 2023, 16:31 Ответить
Лилия Самохвалова 15 декабря 2023, 17:03
тупее и глупее я фильма давно не видела,
15 декабря 2023, 17:03 Ответить
Ирина Анатольевна 16 декабря 2023, 15:01
Оценка
Мне фильм очень понравился. Гузеева отлично играет, Харламов тоже на высоте. Смотриться на одном дыхании. Более понятен старшему поколению, молодым думаю не очень интересно.
16 декабря 2023, 15:01 Ответить
lady.slobodchikova 16 декабря 2023, 20:58
Оценка
Очень классная семейная комедия, которая поможет расслабиться от каждодневной рутины, сходите, не пожалеете👍🏼актёры классные, Гузеева, Харламов браво👍🏼есть где посмеяться и даже поплакать😌
16 декабря 2023, 20:58 Ответить
Николай Турубанов 17 декабря 2023, 15:20
Оценка
Очень классный фильм есть над чем посмеяться . Русские фильмы оказываются есть ещё отличные
17 декабря 2023, 15:20 Ответить
Олеся Солдатова 17 декабря 2023, 20:49
Добрый вечер! С мужем сходили на фильм . Отличный , легкий, душевный. Все актеры просто на высоте! Все как в жизни. И мужчины многие ... как Лыков гуляют, а потом все равно вовращаюся домой) И Харламов как и многие хочет все для семьи , ищет хорошую работу, временно работая курьером. Сейчас этот вопрос, как мне кажется на первом месте у всех (это я о хорошей работе) Ну и конечно теща Гузеева , хочет как лучше получается как обычно)) Мне понравился как был подобран интерьер , одежда, слог, Режисеры здесь в основу здесь заложили человеческое отношения... меня до глубины души тронуло. Что касаемо людей которые пишут негативно, скажу так... чего ж вы такого в жизни видели, что вас и тошнит и уходите с фильма не досмотрев... мне кажется вам и не место в культурных местах. А еще хотела сказать про вип зал, очень понравился и кресла реклайнеры , просто кофорт на пять баллов! Спасибо, мы довольны))
17 декабря 2023, 20:49 Ответить
Олеся Солдатова 17 декабря 2023, 20:54
в ответ на сообщение Сергей Малашенко от 13 декабря 2023, 16:31
Сереж,... никогда не слушайте чужое мнение...)) Сначала посмотрите, а потом решайте. Просто если вам друзья скажут нет смысла знакомится с красивой девушкой, она ни о чем.. вы тоже не будете знакомится потому что вам так посоветовали?))
17 декабря 2023, 20:54 Ответить
Олеся Солдатова 17 декабря 2023, 20:56
Кстати, мы были на фильме, сидели в самом центре на самом верху, никто не уходил ... как многие пишут. Все люди смеялись, смотрели фильм и уходили довольными.
17 декабря 2023, 20:56 Ответить
Ольга Афонина 18 декабря 2023, 06:39
Оценка
Ушли после 40мин просмотра. Юмор никакой, сюжет тоже. Может там дальше и было что-то интересное, но, увы, не выдержали смотря начало. Только один вопрос, как Гузеева согласилась сниматься в этом фильме 😳
18 декабря 2023, 06:39 Ответить
Ольга Афонина 18 декабря 2023, 06:41
Оценка
Ну и обвисшие телеса Лыкоова, это вообще 🤢
18 декабря 2023, 06:41 Ответить
炎 炎 18 декабря 2023, 06:53
Оценка
Нам фильм понравился. Есть где посмеяться. Добрый и позитивный. Очень понравилась игра актеров.
18 декабря 2023, 06:53 Ответить
User 18 декабря 2023, 12:30
Оценка
Нормальныы фильм , на олин раз пойдет . Суть в переселеении душ , вроде тема заезженная. , но получилось смешно .
18 декабря 2023, 12:30 Ответить
sj-2004 19 декабря 2023, 14:19
Фильм о голодранце, который пришёл к женщине жить и её родителям. И как вы думаете ,кто во всех его бедах виноват? Конечно женщина приютившая его))) У мужика ожидаемо кто-то виноват и приходит жить в чужую семью. Противно даже. Ну и само собой пропаганда любви к голодранцам и халявщикам. Молодым девушкам вредно смотреть.
19 декабря 2023, 14:19 Ответить
Ольга Знобищева 19 декабря 2023, 21:04
в ответ на сообщение kirigo_2011 от 30 ноября 2023, 23:14
Согласна полностью! Люди, не ходите на этот фильм! Хуже его я не видела фильмов!
19 декабря 2023, 21:04 Ответить
Сергей Малышев 20 декабря 2023, 08:13
Дикий отстой даже не досмотрел ушёл...
20 декабря 2023, 08:13 Ответить
oleygold 21 декабря 2023, 22:14
Оценка
Можно было вообще не снимать эту вечную бвтовуху , ожидала большего ...
21 декабря 2023, 22:14 Ответить
Vse Prosto 22 декабря 2023, 12:07
Фильм замечательный! Гузеева и Харламов великолепны!
22 декабря 2023, 12:07 Ответить
Hurrem Sultan 22 декабря 2023, 22:54
Оценка
Долго думали с супругом на какой фильм сходить, в итоге выбрали фильм "Теща"! Классный, отдохнули, посмеялись👍 Рекомендую!!!
22 декабря 2023, 22:54 Ответить
Елена Винник(Нагорная) 24 декабря 2023, 16:58
Фильм просто никакой, очень разочарованы(( не советую .
24 декабря 2023, 16:58 Ответить
Тая Галилеева 25 декабря 2023, 14:00
Оценка
Имба 😘
25 декабря 2023, 14:00 Ответить
valtoliver 26 декабря 2023, 05:18
Оценка
Прекрасная комедия, была приятно удивлена.
Ожидала пару шуток озвученных в трейлер и все, а получила не пошлую комедию, весь сеанс смеялась и вышла в прекрасном настроении.
Что важно, очень добрая комедия о семье и поколениях.
26 декабря 2023, 05:18 Ответить
Валентина Козлова 30 декабря 2023, 22:36
Хороший фильм !!! Лучше чем вся чушь от тнт !!!
30 декабря 2023, 22:36 Ответить
Наталья Померанцева 1 января 2024, 12:07
Оценка
Зря потраченное время на просмотр такого ужасного фильма. Не рекомендую! Не смешно и не интересно.
1 января 2024, 12:07 Ответить
swetik.ma 2 января 2024, 10:45
Оценка
Не смешно, не интересно. Скучная игра актёров. Очень не понравилось, что как и в фильме " Вася не в себе" нам славянам, моральные ценности как жить навязываются мигрантами. Только вот они делаю все правильно, добрые, и тд. А мы значит звери. И без них ну никак ничего не понимаем в жизни. Отвратительно. Оба фильма действия в Москве, и в них мигранты с нравоучениями. Режисеры совсем видимо не умеют ничего стоящего ставить. Не рекомендую фильм.
2 января 2024, 10:45 Ответить
swetik.ma 2 января 2024, 10:49
в ответ на сообщение Мари Жук от 3 декабря 2023, 15:18
Оценка
Супер отзыв!!!
2 января 2024, 10:49 Ответить
kruchinina.laryssa 3 января 2024, 10:06
Оценка
Посмотрела фильм. Фильм из серии"одноразовых". Второй раз уже не пойдёшь. Актёрская игра на "3".
3 января 2024, 10:06 Ответить
Анна Багира 3 января 2024, 12:26
Оценка
Классный фильм💥👍Очень понравился )))🙌
3 января 2024, 12:26 Ответить
sshamotenko 3 января 2024, 21:50
Оценка
Смешного 2 минуты, остальное драма
3 января 2024, 21:50 Ответить
Ольга Чепа 4 января 2024, 20:22
Оценка
Хотелось по больше приколов
4 января 2024, 20:22 Ответить
frau.masch2013 5 января 2024, 14:50
Избитый сюжет, неинтересный фильм, сценарий отстой,шутки никакие...
5 января 2024, 14:50 Ответить
nigelya 5 января 2024, 18:43
Оценка
Фильм на один раз. Сюжет высосан из пальца.
5 января 2024, 18:43 Ответить
rdzhuliya 6 января 2024, 19:53
Оценка
Классная комедия, конечно есть гипербола, но в итоге всё герои стали счастливыми, а это главное!
6 января 2024, 19:53 Ответить
User 8 января 2024, 11:43
Оценка
Гарик - талантище!!!
8 января 2024, 11:43 Ответить
Татьяна Шалимова 8 января 2024, 13:25
В фильме хорошо сыграл Лыков. Это единственный плюс. Гузеева - это сплошное разочарование. Сама задумка ужасная фильма. Не знаю кому он понравился....Но это шлак полный
8 января 2024, 13:25 Ответить
Любовь Медведева 8 января 2024, 18:25
Оценка
Фильм не получился! Сплошное разочарование!
Примитивизм полнейший!
Это сегодня, типа, так шутят?! 🤔
8 января 2024, 18:25 Ответить
89625583836 11 января 2024, 22:38
Оценка
Супер огонь) рекомендую к просмотру!! Обязательно
11 января 2024, 22:38 Ответить
kyzinatra2007 12 января 2024, 16:18
Оценка
Обмен телами - сюжет, конечно, избитый, но игра актеров понравилась! ЮМОРА МАЛО, по-моему, по такому сценарию можно было разгуляться!!!
Но к просмотру рекомендую,не пожалела о походе в кинотеатр!
12 января 2024, 16:18 Ответить
shportvitaly 16 января 2024, 11:54
Оценка
Дешёвый фильм, ужасная игра, пошлые шутки
16 января 2024, 11:54 Ответить
Анна Саркисова 17 января 2024, 22:18
Когда будут показывать на Крылатой 2?и желательно дневной сеанс
17 января 2024, 22:18 Ответить
User 21 января 2024, 09:52
Оценка
Смотрели под новый год. На разок пойдет.
21 января 2024, 09:52 Ответить
slzayats 4 февраля 2024, 12:40
Оценка
Добрый фильм. Но я ожидал большего от артистов.
4 февраля 2024, 12:40 Ответить
♥☼☼LK ☼☼♥ 8 февраля 2024, 20:41
Оценка
Не пишу отзывы , но тут не удержалась. Людей нужно предостересь . Не теряйте время. Даже Гузеева этот кошмар не вытянула. Ииии даже в который раз убедилась, Москва не Россия, что Москвичу смешно, то Россиянину непонятно. Режессеру нужно набраться опыта.
8 февраля 2024, 20:41 Ответить
Weteran Mc 26 июня 2024, 00:22
Оценка
Посмотрел развлекательную отечественную комедию с Ларисой Гузеевой и Гариком Харламовым в главных ролях - «Тёща».
Она - волевая, строгая тёща и начальница ЖКХ. Он - зять, от которого на днях должна родить горячо любимая дочка. Практически не работает и не прочь приложиться к рюмке. Они ненавидят друг друга и постоянно скандалят между собой. И вот однажды, после семейного праздника, у высших сил что-то перемкнуло и тёща с зятем поменялись телами. И понеслось...
Честно скажу, что я не ожидал такого сюжета и во время просмотра уже готов был раскритиковать весь дальнейший фильм. Так как мне хватило комедии «Любовь-морковь» с похожим сюжетом. Но, чем дальше развивался сюжет «Тёщи», тем было интереснее и интереснее. Смеялся в голос и от души, вместе со всем залом. Что бывает очень редко.
Из всего вышесказанного, готов подвести итог. Комедия классная, но какой-то логики от неё ждать не стоит, просто развлекуха. Всё же я снижу пару баллов этому фильму и поставлю оценку: 8 из 10. 👍
26 июня 2024, 00:22 Ответить
