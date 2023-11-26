Теща
–
Ольга Николаевна — волевая женщина. Она главная дома и на работе. Единственный, кто нарушает порядок в ее жизни, — зять — ни дать ни взять. И вот однажды шквал взаимных претензий становится так велик, что прямо на семейном празднике ситуация выходит из-под контроля…
Впервые хочется написать отзыв о позорном и печальном кинематографе. Неужели не осталось профессиональных режиссеров и авторов сценарий. Это низкопробный и ужасный юмор, печально занудный сценарий. Смотрю на Гузееву и жалко ее как она могла согласиться на это. Полный шок и ужас от фильмеца. Неужели наши актеоы разучились играть по настоящему
Не тратьте время на бред
Юмора совсем нет.
Харламов совсем не актер, шутки от камеди клаб.
Актеры играют не интересно.
Несколько человек ушли из зала до окончания фильма.
Очень рекомендую фильм всем, кто приходит в безудержный восторг от сцен с насильственным опусканием лица в торт. Необыкновенно новаторский и неожиданный приём в кинематографе. Аналогичный юмор сопровождал всю кинокартину, рвотный рефлекс, к сожалению всё таки сработал на сороковой минуте просмотра и мы покинули просмотр данного "шедевра".
Также, всем родителям, любящим испытывать приступы испанского стыда перед ребёнком за непотребные сцены семейного абьюза, советую идти всей семьёй с детишками.
Потрясающее впечатление получат все киноманы любящие затянутую и тривиальную сюжетную линию, а также однотипные сцены.
Тонким ценителям киноискусства в стиле - артхаус, будет занимательно наблюдать, как деградируют талантливые актёры в рамках сценария "бытового ужастика" от Владимира Фигаеева (говорящая фамилия, лучше её запомнить, чтобы снова и снова ходить на аналогичные "авторские шедевры" от Мистера Фигаева). Можно снять альтернативные фильм про актеров с названиями: "Потеря репутации" или "Ослеплённые предновогодним приступом жадности".
Прошу откликнуться юристов, кто в силах помочь отсудить деньги за билеты по преднамеренному сговору и введение в заблуждение потребителя, заявлена "комедия", по факту "бытовой ужастик". Помогите вернуть деньги!
( на разок:)
Всё остальное -потерянное время. С Гариком всё понятно, а вот Лариса...
Жаль, что нет цензуры и такие фильмы выходят в прокат.
Советую как лёгкое и приятное времяпровождение, чтобы развеяться и посмеяться! )
Такое кино нам не нужно, не пойду, не хочу уходить с пол фильма, а судя по отзывам, уйти придётся 😁
Ожидала пару шуток озвученных в трейлер и все, а получила не пошлую комедию, весь сеанс смеялась и вышла в прекрасном настроении.
Что важно, очень добрая комедия о семье и поколениях.
Примитивизм полнейший!
Это сегодня, типа, так шутят?! 🤔
Но к просмотру рекомендую,не пожалела о походе в кинотеатр!
Она - волевая, строгая тёща и начальница ЖКХ. Он - зять, от которого на днях должна родить горячо любимая дочка. Практически не работает и не прочь приложиться к рюмке. Они ненавидят друг друга и постоянно скандалят между собой. И вот однажды, после семейного праздника, у высших сил что-то перемкнуло и тёща с зятем поменялись телами. И понеслось...
Честно скажу, что я не ожидал такого сюжета и во время просмотра уже готов был раскритиковать весь дальнейший фильм. Так как мне хватило комедии «Любовь-морковь» с похожим сюжетом. Но, чем дальше развивался сюжет «Тёщи», тем было интереснее и интереснее. Смеялся в голос и от души, вместе со всем залом. Что бывает очень редко.
Из всего вышесказанного, готов подвести итог. Комедия классная, но какой-то логики от неё ждать не стоит, просто развлекуха. Всё же я снижу пару баллов этому фильму и поставлю оценку: 8 из 10. 👍
