Конфетка из Барели
– Битти — очаровательная девушка из небольшого городка Барели, которая мечтает выйти замуж лишь за того, кто будет понимать её и принимать такой, какая она есть. Не желая свадьбы с тем, кого выбрали родители, Битти покидает родной дом. Чираг — владелец небольшой типографии, трудиться в которой ему помогает его верный друг и соратник Притам. Что же произойдет, когда в их жизнь ворвется Битти? Смогут ли герои разобраться в своих чувствах и при этом не запутаться в отношениях друг с другом?
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