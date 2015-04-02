Отель "Мэриголд". Лучший из экзотических
– Несколько англичан, не первой свежести и не последней дряхлости, решают провести новый этап своей жизни в менее дорогой, но более экзотической Индии. Купившись на рекламу свежеотремонтированного отеля «Мэриголд», в предвкушении совершенно фантастического отдыха они приезжают на место своих грез и обнаруживают далеко не ту радужную картину, которую нарисовало им воображение. Однако этот, пусть и довольно негативный опыт заставляет их измениться и понять одну простую истину: можно найти любовь и начать новую жизнь, если отпустить свое прошлое.
Присоединяюсь. Исключительно приятный фильм. На следующий день с большим удовольствием вспоминала реплики героев...
6 баллов из 10ти!
но приятно было посмотреть на таких стареньких и таких классных актёров; интересно посмотреть на Индию, но мало, хотелось бы поподробнее и уж больно чистая Индия показана ;))
