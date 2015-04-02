Хортон
– Что бы Вы ответили, если бы Вам сказали, что на цветке находится целый микромир и он просит о помощи? Правильно. Вот и звери посчитали добродушного слона Хортона ненормальным. Но он слышит эти голоса, и теперь считает своим долгом защитить жителей этого мира от угрозы извне.
особенно фраза " а на моей пушинке живут пони, они кушают радугу и какают бабочками"))))
Имеется даже глубокий смысл, если вдуматься
Короче, фильм без ограничений по возрасту))
Абсолютно согласен! Еле до конца досидел. Чуть не сдох от отвращения и скуки...
В детстве изрядно такое бесило. А еще приключенческие фильмы типа Спайдервика которые почему-то нынче в детские относят. Так что не надо тут за всех детей. ✊
p.s. Что такое детский мультик тоже не очень понял. ✊ Если мульт убогий что кроме полоумных детишек никому не нужен - так он просто убогий. А если ты 20слишнимлетний дядька его смотришь и радуешься, то каким местом мульт детский? ✊
Что именно бред?
p.s. Если последует аргумент про отсутсвие в мире говорящих пылинок, то это санитаров пора вызывать будет. Так что советую подумать перед ответом. Наверняка тут жде и точка зрения изменится.
✊
Я занесу Вас, добрый доктор, в своё расписание.
На форумовке как-нибудь. ✊
Что в этом странного. Если мульт неинтересен родителю значит ребенка тем более на такое таскать нельзя.✊
p.s. Это лет в 1- слишком круты для мультиков - годам к 14 у адекватов проходит.
Лет в 10, я хотел написать.
