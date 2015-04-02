Меню
Дата публикации: 5 марта 2008
Хортон – Что бы Вы ответили, если бы Вам сказали, что на цветке находится целый микромир и он просит о помощи? Правильно. Вот и звери посчитали добродушного слона Хортона ненормальным. Но он слышит эти голоса, и теперь считает своим долгом защитить жителей этого мира от угрозы извне.
Samy 2 апреля 2015, 12:51
Вообще офигенный мультик) ме очень понравился))

особенно фраза " а на моей пушинке живут пони, они кушают радугу и какают бабочками"))))
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Domer 2 апреля 2015, 12:51
Хороший мультик))

Имеется даже глубокий смысл, если вдуматься

Короче, фильм без ограничений по возрасту))
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Алес 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (ЛетицияКас, 19/03/2008 - 20:45:32):Мультик вообще-то - откровенный бред и маразм.



Абсолютно согласен! Еле до конца досидел. Чуть не сдох от отвращения и скуки...
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
ВАШ_БЕЛЫЙ_ЛЕБЕДЬ_ДЯДЯ_ДАРТ 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (Taurus, 20/03/2008 - 14:40:36):Это лучше для понимания детям.



В детстве изрядно такое бесило. А еще приключенческие фильмы типа Спайдервика которые почему-то нынче в детские относят. Так что не надо тут за всех детей. ✊



p.s. Что такое детский мультик тоже не очень понял. ✊ Если мульт убогий что кроме полоумных детишек никому не нужен - так он просто убогий. А если ты 20слишнимлетний дядька его смотришь и радуешься, то каким местом мульт детский? ✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
ВАШ_БЕЛЫЙ_ЛЕБЕДЬ_ДЯДЯ_ДАРТ 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (ЛетицияКас, 19/03/2008 - 20:45:32):Мультик вообще-то - откровенный бред и маразм.



Что именно бред?



p.s. Если последует аргумент про отсутсвие в мире говорящих пылинок, то это санитаров пора вызывать будет. Так что советую подумать перед ответом. Наверняка тут жде и точка зрения изменится.

2 апреля 2015, 12:51 Ответить
ВАШ_БЕЛЫЙ_ЛЕБЕДЬ_ДЯДЯ_ДАРТ 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (Axl F, 18/03/2008 - 13:08:11):Можно огласить место пиёма, дату и время.

Я занесу Вас, добрый доктор, в своё расписание.



На форумовке как-нибудь. ✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
газировочка 2 апреля 2015, 12:51
ГАВНО!!!!!!!!!!!это самый отстойный мультик который я видела!банальный и скучный сюжет!смотреть никому не советую!!!!!✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
ВАШ_БЕЛЫЙ_ЛЕБЕДЬ_ДЯДЯ_ДАРТ 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (Migerka, 29/03/2008 - 00:26:33):и как ни странно родителям



Что в этом странного. Если мульт неинтересен родителю значит ребенка тем более на такое таскать нельзя.✊



p.s. Это лет в 1- слишком круты для мультиков - годам к 14 у адекватов проходит.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
ВАШ_БЕЛЫЙ_ЛЕБЕДЬ_ДЯДЯ_ДАРТ 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (ВАШ_БЕЛЫЙ_ЛЕБЕДЬ_ДЯДЯ_ДАРТ, 29/03/2008 - 08:23:33):Это лет в 1-



Лет в 10, я хотел написать.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
7.2 Хортон
Хортон семейный, анимация, приключения, 2008, США
