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Артур. Идеальный миллионер - ролик о съемках
Киноафиша Трейлеры Артур. Идеальный миллионер. Ролик о съемках

Артур. Идеальный миллионер. Ролик о съемках

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Дата публикации: 17 сентября 2010
Артур. Идеальный миллионер – Артур Бэч, попадая в жизненные передряги, всегда полагался на две вещи: свое огромное состояние и здравомыслие собственной няньки Хобсон. Но теперь ему придется сделать выбор между браком по расчету, который еще более укрепит его финансовое положение, и неопределенным будущим с единственным, что нельзя купить за деньги, — прекрасной Наоми, любовью всей его жизни. Учитывая воодушевленность Наоми и нестандартную помощь Хобсон, Артур бросается в омут с головой в наиболее рискованное приключение всей своей жизни и наконец узнаёт, что значит быть настоящим мужчиной.
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