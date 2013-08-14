Меню
Пиноккио - трейлер
Киноафиша Трейлеры Пиноккио. Трейлер

Пиноккио. Трейлер

Дата публикации: 14 августа 2013
Пиноккио – Однажды безоблачной ночью старый Джепетто замечтался, глядя в небеса на сверкающие звезды. Он загадал желание, чтобы вырезанный из дерева мальчик Пиноккио ожил и стал ему настоящим сыном, о котором он мечтал всю свою жизнь. И его желание, наконец, сбылось. Поучительную сказку про Пиноккио знают дети и взрослые всего мира. Маленький деревянный человечек заставил поверить людей в чудеса и доказал, что добро всегда побеждает, а мечты сбываются, нужно только сильно верить в это.    
6.1 Пиноккио
Пиноккио анимация, 2012, Италия / Бельгия / Франция / Люксембург
