Пиноккио
–
Однажды безоблачной ночью старый Джепетто замечтался, глядя в небеса на сверкающие звезды. Он загадал желание, чтобы вырезанный из дерева мальчик Пиноккио ожил и стал ему настоящим сыном, о котором он мечтал всю свою жизнь. И его желание, наконец, сбылось. Поучительную сказку про Пиноккио знают дети и взрослые всего мира. Маленький деревянный человечек заставил поверить людей в чудеса и доказал, что добро всегда побеждает, а мечты сбываются, нужно только сильно верить в это.
