У нас есть Папа
– После смерти Папы конклав выбирает нового Понтифика. Жребий падает на кардинала Мельвиля. Но что делать, если новонареченный глава Римско-католической церкви отказывается выйти набалкон Св.Петра, бьется в истерике и кричит, что не может выдержать непосильной ноши? Отправить его на сеанс клучшему психотерапевту Рима Устроить волейбольный турнир среди кардиналов, чтобы подбодрить его Cвятейшество?
В Ватикане царит строжайшая конспирация: католическиймир не должен узнать, что у Богом избранного Папы не хватило духу принять этот высочайший пост. Миллионы паломников на площади ожидают явления нового избранника.... который умудряется сбежать из Дворца.
