У нас есть Папа - тизер
Киноафиша Трейлеры У нас есть Папа. Тизер

У нас есть Папа. Тизер

Дата публикации: 15 апреля 2011
У нас есть Папа – После смерти Папы конклав выбирает нового Понтифика. Жребий падает на кардинала Мельвиля. Но что делать, если новонареченный глава Римско-католической церкви отказывается выйти набалкон Св.Петра, бьется в истерике и кричит, что не может выдержать непосильной ноши? Отправить его на сеанс клучшему психотерапевту Рима Устроить волейбольный турнир среди кардиналов, чтобы подбодрить его Cвятейшество? В Ватикане царит строжайшая конспирация: католическиймир не должен узнать, что у Богом избранного Папы не хватило духу принять этот высочайший пост. Миллионы паломников на площади ожидают явления нового избранника.... который умудряется сбежать из Дворца.
4.9 У нас есть Папа
У нас есть Папа драма, 2011, Франция / Италия
