Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Закрыть трейлер
Закрыть трейлер
Самоубийцы - трейлер
Киноафиша Трейлеры Самоубийцы. Трейлер

Самоубийцы. Трейлер

🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Дата публикации: 23 декабря 2011
Самоубийцы – Комедия о головокружительных приключениях трех друзей — Алексея, Толика и Марины, которые решили свести счеты с жизнью. Собрав вокруг себя неприкаянных единомышленников, новые друзья решают напоследок исполнить по последнему желанию друг друга. Это, на первый взгляд, безобидное решение превращает жизнь героев в непрерывный калейдоскоп феерических событий. Чем активнее друзья исполняют самые неожиданные желания друг друга, тем невероятнее истории, в которые они попадают.
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Bladevita 2 апреля 2015, 12:51
В 2007 году товарищ Роберто Сантьяго снял замечательный фильм под названием "Клуб самоубийц". Очень ироничный, со смыслом. Так что мысль то не нова.



И терзают меня смутные сомнения, что гражданин Егор Баранов продемонстрирует очередное УГ, явно не дотягивающее до испанского варианта.



В общем, нехорошо, конечно, обсуждать "фильмы, которые мы не видели", но интуиция подсказывает, что время потраченное на просмотр данного субпродукта, будет выброшено впустую.



Хотелось бы ошибаться... но, наш отечественный попс-кинематограф - для меня сплошное разочарование.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
ALONE 2 апреля 2015, 12:51
Отстой полнейший! ОООООООООООООчень жалею о потраченном времени!!!!!!!!!!!

Такой хрени давно не видел.......

Дебильный фильм с таким же сюжетом, шутками и прочим.

Да и каким может быть фильм с таким названием....


Пусть Минкультуры горит в АДУ.✊

Надеюсь мой отзыв поможет сделать правильный выбор!
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
LemonTea 2 апреля 2015, 12:51
Оценка
Комедия АФИГЕННАЯ !!!!!!!!!1 Поржали на славу. Очень смешная комедия. Юмор отличный , никаких тупых шуток. Всем советую. ✊ Куценко сыграл отлично =)))



9/10
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
LemonTea 2 апреля 2015, 12:51
Оценка
Ребят на сюжет не обращайте внимания =))) Просто смейтесь 9/10
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

6.3 Самоубийцы
Самоубийцы комедия, драма, 2011, Россия
Мир в огне - дублированный трейлер 02:38
Мир в огне  дублированный трейлер
Битва за битвой - дублированный трейлер 02:21
Битва за битвой  дублированный трейлер
Отец, мать, сестра, брат - trailer 01:01
Отец, мать, сестра, брат  trailer
Эддингтон - дублированный трейлер 02:23
Эддингтон  дублированный трейлер
Финник 2 - трейлер 2 02:21
Финник 2  трейлер 2
Человек-бензопила. Фильм: История Резе - дублированный трейлер 01:06
Человек-бензопила. Фильм: История Резе  дублированный трейлер
Буратино - трейлер 2 02:11
Буратино  трейлер 2
Брат навсегда - трейлер 01:51
Брат навсегда  трейлер
Глазами пса - дублированный трейлер 01:26
Глазами пса  дублированный трейлер
Аватар: Пламя и пепел - дублированный трейлер 02:34
Аватар: Пламя и пепел  дублированный трейлер
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше