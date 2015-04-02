Самоубийцы
– Комедия о головокружительных приключениях трех друзей — Алексея, Толика и Марины, которые решили свести счеты с жизнью. Собрав вокруг себя неприкаянных единомышленников, новые друзья решают напоследок исполнить по последнему желанию друг друга. Это, на первый взгляд, безобидное решение превращает жизнь героев в непрерывный калейдоскоп феерических событий. Чем активнее друзья исполняют самые неожиданные желания друг друга, тем невероятнее истории, в которые они попадают.
И терзают меня смутные сомнения, что гражданин Егор Баранов продемонстрирует очередное УГ, явно не дотягивающее до испанского варианта.
В общем, нехорошо, конечно, обсуждать "фильмы, которые мы не видели", но интуиция подсказывает, что время потраченное на просмотр данного субпродукта, будет выброшено впустую.
Хотелось бы ошибаться... но, наш отечественный попс-кинематограф - для меня сплошное разочарование.
Такой хрени давно не видел.......
Дебильный фильм с таким же сюжетом, шутками и прочим.
Да и каким может быть фильм с таким названием....
Пусть Минкультуры горит в АДУ.✊
Надеюсь мой отзыв поможет сделать правильный выбор!
9/10
