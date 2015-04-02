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1. Главные герои подобраны отвратительно. Фильм не захватывает ни капли. Я сидела музыку слушала в зале (в зале было 4 человека всего)
2. Перевод. Ну тут либо действительно фильм никудышный, либо перевод ___ (цензура).
3. Сюжет. Полная ерунда, фильм ни о чем фактически (никакого интереса. моё мнение).
4. Выплывающие аглийские слова. Звонит телефон... поплыло слово "RING", позвонили в дверь "Din-Don", драки скотта с бывшими (удары, звуки "АААА"). Похоже всё на компьютерную игру, типа "Tekken" или "Mortal Combat". НИЧЕГО ПРАВДОПОБОДНОГО.
5. Перебор с компьютерной графикой. Фильм построен на именно компьютерном мастерстве. (имхо)
6. Юмор отсутствует. Ну может кто-то понимает этот бред. Я над такой "плоскостью" не смеюсь.
В общем не поленилась написать, чтобы люди не сувались (те, которым не нравится подобная чушь). Такого фильма я ещё не смотрела, и никогда на подобное не сунусь. (1/10 просто потому, что сняли подобное...)
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