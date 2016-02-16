Самолеты: Огонь и вода
– Самолетик Дасти, который стал уже легендой воздушных гонок, вскоре узнает, что его двигатель сильно повреждён, и он никогда не может больше участвовать в скоростных воздушных гонках. Дасти ищет себе новое занятие и знакомится с мужественной пожарно-спасательной командой, которой руководит ветеран авиации вертолёт по имени Ренждер. Узнав, насколько тяжела и опасна работа пожарной авиации, Дасти поймёт, что такое настоящий героизм и самоотдача, и сам захочет стать спасателем.
По прошествии времени и по мере того, как улеглось все в голове могу добавить что после просмотра международного трейлера и нашего - не возникло вопросов к озвучке, интонации, общий смысл сказанного и подбор актеров действительно порадовал. Давно уже не видел мультиков или фильмов с подобным подходом. На вскидку с таким качеством могу только Хоббитов вспомнить и Мстителей
Так что тачки, что самолеты - мультики рассчитанные для детей возраста лет 6-10, далее интересы меняются. Хотя например те же Тачки первые даже мне смотреть было весело, наверное все дело в настроении.
