Зеленая волна - трейлер
Зеленая волна. Трейлер

Зеленая волна. Трейлер

Дата публикации: 2 мая 2012
Зеленая волна – Иран — одно из самых закрытых и обособленных государств на свете. Долгие годы страна задыхалась в средневековых оковах политического и религиозного фундаментализма. Но вот в 2009 году свершилось чудо: люди почувствовали свежий ветер перемен и пробудились. Они облачились в зеленое и вышли на улицы, чтобы поддержать на президентских выборах своего кандидата — лидера, которой мог подарить стране свободу и демократию. И вот, в день выборов, когда победа его ни у кого не вызывала сомнения, жителей Ирана ждало шокирующее открытие — выборы сфальсифицированы. Это вызвало беспрецедентную волну народного протеста, но всех инакомыслящих ждали либо безжалостная расправа, либо невыносимая горечь унижения. Вы увидите историю того страшного лета, когда у людей отняли свободу, надежду, а у многих — и саму жизнь…
6.2 Зеленая волна
Зеленая волна документальный, 2010, Германия
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше