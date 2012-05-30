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Фортуна Вегаса - Трейлер
Киноафиша Трейлеры Фортуна Вегаса. Трейлер

Фортуна Вегаса. Трейлер

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Дата публикации: 30 мая 2012
Фортуна Вегаса – Девушка в 24 года переехала в Лас-Вегас, где нашла работу у добродушного толстяка Динка Хаймовица, содержащего нелегальную букмекерскую контору. Миляга Динк получил хорошее образование, но отличился в родном Нью-Йорке махинациями на ставках, из-за чего и сбежал в игорную столицу США. Игорным бизнесом Хаймовиц продолжал заниматься при помощи своего напарника букмекера Бернарда Роуза, который живет на Лонг-Айленде. Будучи математическими гениями, эти двое сколотили себе состояние на ставках и наивных клиентах, тогда как сама Бет научилась от них многим трюкам.
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4.8 Фортуна Вегаса
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