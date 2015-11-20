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Телохранитель - Трейлер
Киноафиша Трейлеры Телохранитель. Трейлер

Телохранитель. Трейлер

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Дата публикации: 20 ноября 2015
Телохранитель – Винсент нанимается телохранителем к жене очень богатого человека. Его неодолимо влечет к ней, и первоначальная антипатия перерастает в любовь. Сможет ли он спасти любимую?
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7.0 Телохранитель
Телохранитель драма, триллер, 2015, Франция / Бельгия
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