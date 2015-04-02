Меню
Дата публикации: 7 мая 2008
Цветок Дьявола – Студентке колледжа Полине снится загадочный Цветок на воротах средневекового замка, не перестающий манить и преследовать ее наяву. Вместе с подругой, увлекающейся мистикой, они находят старинную книгу , которая погружает их в таинственный мир за гранью реальности...Теперь Полину преследует не только мистический Цветок, но и загадочный темный Всадник к которому она начинает испытывать непреодолимое влечение…
ganfi 2 апреля 2015, 12:51
Ответ на сообщение Belka_i_strelka от 21/08/2010 - 22:53:48


спасибо за ссылочку))) скачала))) понра!!)))✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
ganfi 2 апреля 2015, 12:51
трейлер не особо как-то зацепил...может , конечно, это сложившееся отношение к фильму "сумерки" так повлияло...не знаю...все равно люблю что-нить поглубже...посерьезнее.. но саунд у них и правд прикольный... текст песен хорош.Йена - Йейееее!))))
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
https://intrade.bar/68731 2 апреля 2015, 12:51
мне трейлер понравился)) картинка красивая))) актер там ммм славненький!!!))) про группу Йена ниче не знаю, послушала - понравилось))))
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
naamah 2 апреля 2015, 12:51
дерьмо редкое! хуже фильма не видела! не тратьте время и деньги на этот так называемый фильм!
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
эхиверия 2 апреля 2015, 12:51
Попали на фильм случайно не прочитав рецензии. Больше такой ошибки не сделаю. Игра актеров плохая. Сюжет до конца не продуман. Тексты просто ужасны в тех местах где они есть.В некоторых местах просто смешно смотреть на их потуги ........Дочка сказала, что на комедиях бывало, так не смеялась как здесь.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
ЛераЛондон 2 апреля 2015, 12:51
Только после начальных титров до моего мозга медленно дошло,что это киношедевр отечественного производства.То,что это шедевр я выяснила чуть погодя."Цветок Дьявола".Обоги.Не смотрите это.Сюжет невменяемый,для подтверждения достаточно привести пару примеров:почему главный отрицательный герой произносит свою первую фразу в конце фильма,а до этого молчит?Вообще кто он и откуда взялся?Каковы его основные мотивы?Почему там так много Петросяновского юмора?Он что национальный герой?Почему ,спасая свою зазнобину,главный герой не кидает ей веревку,а сам обмотавшись ей ползет в позе краба по стене?К чему усложнят?К чему эти смехотворные убийства?..Пожалуй хватит.А эта эклетика,это чертово смешение стилей.Почему по первым кадрам все живут в деревне в лесу,клуб из середины фильма напоминает опасное Девяткино,а улочки конечных эпизодов Европейские страны??

Кто снимал?Покажите мне этого идиота.Для кого снят фильм вообще не понятно,сюжет слишком глупый,если для взрослых,слишком откровенные сцены,если для детей.Так для кого?!
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
тафек 2 апреля 2015, 12:51
Его сравнивают с Сумерками. Этот фильм совсем не похож на Сумерки. У него даже сюжет другой. Это не фильм, это ужас просто. Такие фильмы нельзя показывать в кинотеатрах,такие ужасные фильмы нельзя снимать. Люди посмотрев этот фильм жалели что отдали деньги за билеть.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Лазарэтта 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (naamah, 16/09/2010 - 23:10:29):дерьмо редкое! хуже фильма не видела! не тратьте время и деньги на этот так называемый фильм!

полностью согласна! игра актеров отвратительная, сюжет никудышный, хотя идея вроде ниче. где такой парик ужасный нашли для Саши?? а над дракой просто смеялась
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Милочка 2 апреля 2015, 12:51
Только что из кинотеатра. Посмотрела данный фильм. Мусор. Не понимаю, как такое вообще можно выпускать на экраны. Где отсев?!

Не фильм, а хрень. Ни в конце, ни в начале фильма не уловился сюжет. Безобразная игра актёров, пустые нелепые диалоги, отвратительная графика, несоответствие кадров.. Это напоминает помесь руссконародных сказок, Шрека, Сумерек. То деревня, то поле, то клуб; то ночь и день одновременно в одном и том же кадре.

А ещё убили мелодии.. якобы сопровождающие такие моменты, когда должно пробить на слезу, но кроме смеха ничего не вызывает.

Режиссёр - бездарность.

В компании друзей, с весёлыми комментариями каждого момента однажды посмотреть можно, чтобы превратить "это" в "чёрную" комедию))
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Хех 2 апреля 2015, 12:51
Фильм простите какашка! Много глупых и не понятных моментов!
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
2.8 Цветок Дьявола
Цветок Дьявола мелодрама, мистика, 2010, Россия
