Цветок Дьявола
– Студентке колледжа Полине снится загадочный Цветок на воротах средневекового замка, не перестающий манить и преследовать ее наяву. Вместе с подругой, увлекающейся мистикой, они находят старинную книгу , которая погружает их в таинственный мир за гранью реальности...Теперь Полину преследует не только мистический Цветок, но и загадочный темный Всадник к которому она начинает испытывать непреодолимое влечение…
спасибо за ссылочку))) скачала))) понра!!)))✊
Кто снимал?Покажите мне этого идиота.Для кого снят фильм вообще не понятно,сюжет слишком глупый,если для взрослых,слишком откровенные сцены,если для детей.Так для кого?!
полностью согласна! игра актеров отвратительная, сюжет никудышный, хотя идея вроде ниче. где такой парик ужасный нашли для Саши?? а над дракой просто смеялась
Не фильм, а хрень. Ни в конце, ни в начале фильма не уловился сюжет. Безобразная игра актёров, пустые нелепые диалоги, отвратительная графика, несоответствие кадров.. Это напоминает помесь руссконародных сказок, Шрека, Сумерек. То деревня, то поле, то клуб; то ночь и день одновременно в одном и том же кадре.
А ещё убили мелодии.. якобы сопровождающие такие моменты, когда должно пробить на слезу, но кроме смеха ничего не вызывает.
Режиссёр - бездарность.
В компании друзей, с весёлыми комментариями каждого момента однажды посмотреть можно, чтобы превратить "это" в "чёрную" комедию))
