Самолеты - дублированный отрывок 1
Самолеты. Дублированный отрывок 1

Самолеты. Дублированный отрывок 1

Дата публикации: 25 июля 2013
Самолеты – Дасти Полейполе – скромный трудяга, работающий сельскохозяйственным распылителем на заштатном провинциальном аэродроме. Однако это не мешает Дасти мечтать о том, чтобы однажды принять участие в кругосветных гонках самых быстрых самолетов. Одна незадача – Дасти панически боится большой высоты. Поэтому когда волею случая он все же попадает в число участников отборочного тура воздушных соревнований, ему приходится искать помощи у ветерана военно-морской авиации, отставного истребителя Шкипера. С помощью мудрого наставника, Дасти сможет преодолеть свои слабости и бросить вызов надменному чемпиону Рипслингеру, а весь мир будет с замиранием сердца следить за гонкой в небесах!
Все трейлеры фильма
Самолеты - дублированный трейлер дублированный трейлер
Самолеты - ролик о создании: русский дубляж ролик о создании: русский дубляж
Самолеты - дублированный отрывок 4 дублированный отрывок 4
Самолеты - дублированный отрывок 3 дублированный отрывок 3
Самолеты - дублированный отрывок 2 дублированный отрывок 2
Самолеты - отрывок 4 отрывок 4
Самолеты - отрывок 3 отрывок 3
Самолеты - отрывок 2 отрывок 2
Самолеты - трейлер 4 трейлер 4
Самолеты - трейлер 3 трейлер 3
Самолеты - трейлер 2 трейлер 2
Самолеты - музыкальный клип музыкальный клип
Самолеты - промо-ролик промо-ролик
Самолеты - отрывок 1 отрывок 1
Самолеты - дублированный тизер дублированный тизер
Самолеты - трейлер трейлер
Самолеты - тизер тизер
https://intrade.bar/68731 2 апреля 2015, 12:51
Меня чрезвычайно порадовали Тачки-2 совсем недавно (сценарий был очень хорош) и в связи с этим я пойду точно на Самолеты.

Я понимаю, конечно, что эти мультики делают для детей и юмор там не так чтобы оборжаться, но и про взрослых не забывают - за это спасибо!
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
6.0 Самолеты
Самолеты анимация, семейный, 2013, США
