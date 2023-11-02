Меню
Мини-мишки: Новые приключения - трейлер
Мини-мишки: Новые приключения. Трейлер

Мини-мишки: Новые приключения. Трейлер

Дата публикации: 6 ноября 2023
Мини-мишки: Новые приключения – Маленькие Кеша, Тучка и их друзья живут в крохотном игрушечном городке, где каждый день с ними происходят какие-то истории. То Лисичка боится скатиться с горки, то воздушный змей застрянет на подсолнухе, то Кеша не хочет умываться, и тогда друзья решают над ним подшутить. И если для взрослых эти проблемы кажутся ерундой,  для Мини-мишек они очень и очень серьёзные. Но Кеша, Тучка, Лисичка, Валя, Саня, Соня и Цыпа увлечённо и с детским задором будут искать решение проблемы. И обязательно его найдут!
Галя Андрюха 2 ноября 2023, 12:28
Мини мишки
2 ноября 2023, 12:28 Ответить
Паша 22 ноября 2023, 22:20
Оценка
Класс
22 ноября 2023, 22:20 Ответить
Киноафиша.инфо 23 ноября 2023, 16:41
в ответ на сообщение Паша от 22 ноября 2023, 22:20
Очень рады прочесть ваше мнение о фильме, спасибо 😌
23 ноября 2023, 16:41 Ответить
Виктория Китаева 3 мая 2025, 10:00
Мини мишки какой-то отстой честно. В мимишках не было друзей они встретили их уже позже так откуда в мини-мишках появились друзья и откуда там взялся кролик они что повзрослели съели его когда тогда испарилась этот кролик рисовка не очень как они двигаются Я не понимаю особенно Кеша у него просто ноги в разные стороны и не знаю начинает подбешивать раньше я смотрела а этот мультик он был интересным Мне он нравился иногда были минусы когда меня прямо бесило особенно когда участвовали еноты потому что они были эгоистичными и могли обмануть в поиске своей выгоды и у них всегда полная безнаказанность. Минусов очень много достоинств нету абсолютно какая-то тяжёлая музыка на заставке ужасная рисовка ми-ми-мишки никогда не заменит
3 мая 2025, 10:00 Ответить
0.0 Мини-мишки: Новые приключения
Мини-мишки: Новые приключения анимация, 2023, Россия
