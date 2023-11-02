Мини-мишки: Новые приключения
– Маленькие Кеша, Тучка и их друзья живут в крохотном игрушечном городке, где каждый день с ними происходят какие-то истории. То Лисичка боится скатиться с горки, то воздушный змей застрянет на подсолнухе, то Кеша не хочет умываться, и тогда друзья решают над ним подшутить. И если для взрослых эти проблемы кажутся ерундой, для Мини-мишек они очень и очень серьёзные. Но Кеша, Тучка, Лисичка, Валя, Саня, Соня и Цыпа увлечённо и с детским задором будут искать решение проблемы. И обязательно его найдут!
Авторизация по e-mail